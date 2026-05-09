Hantavirus: los argentinos cumplirán la cuarentena en Países Bajos El crucero llegará este domingo al puerto de Tenerife, desde allí se realizará el traslado en medio de un operativo sanitario especial.

Los pasajeros argentinos del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, y donde se registraron varios casos de hantavirus, tres de ellos mortales, serán trasladados desde España hacia Países Bajos, donde deberán cumplir una cuarentena obligatoria.

Las autoridades españolas ya pusieron en marcha un operativo sanitario para evacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes, una vez que el barco arribe al puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, en las primeras horas del domingo, procedente de Cabo Verde.

El traslado se llevará a cabo en lanchas y por grupos, según la nacionalidad de cada uno de ellos, y ni siquiera pasarán por el sector de migraciones. Los argentinos viajarán junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses.

El gobierno argentino pondrá a disposición insumos de diagnóstico y asistencia técnica para los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia el 1 de abril, según confirmó este sábado el Ministerio de Salud.

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La medida busca colaborar con la investigación epidemiológica internacional y reforzar la detección temprana de nuevos casos vinculados a la embarcación.

La cartera sanitaria enviará pruebas para detectar el ARN del virus Andes -la cepa identificada en los casos del crucero-, originaria de la Patagonia de Argentina y Chile, conocida por su capacidad de transmisión entre humanos-, además de placas ELISA y protocolos de diagnóstico y tratamiento.