Donald Trump exige “acceso total” al petróleo de Venezuela y advierte que Estados Unidos “está a cargo” del país El mandatario estadounidense elevó la presión sobre Delcy Rodríguez, advirtiéndole que enfrentará "un destino peor que el de Maduro" si no colabora con los intereses de Washington. Mientras la Casa Blanca reclama el control de los recursos energéticos, la presidenta encargada exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y denunció un "ataque salvaje".

La crisis en Venezuela escaló a un nuevo nivel de tensión geopolítica este domingo por la noche. Desde el avión presidencial Air Force One, Donald Trump envió un mensaje directo y contundente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez: Estados Unidos exige “acceso total” a Venezuela, específicamente a sus reservas de petróleo.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruir su país”, declaró Trump ante los periodistas, dejando en claro el interés estratégico de Washington tras la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

El presidente norteamericano afirmó sin rodeos que su administración ha tomado el control. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta y será muy controvertida”, advirtió Trump, para luego sentenciar: “Significa que nosotros estamos a cargo. Nosotros estamos a cargo”.

Amenazas y negociaciones

Si bien Trump aclaró que aún no ha dialogado personalmente con Rodríguez —aunque anticipó que lo hará “en el momento adecuado”—, confirmó que su secretario de Estado, Marco Rubio, ya mantuvo contactos telefónicos con la funcionaria chavista. Según el mandatario, la Casa Blanca está “tratando con las personas que acaban de tomar posesión”.

MIRA TAMBIÉN Trasladaron a Nicolás Maduro a un tribunal federal de Nueva York para la lectura de cargos

Sin embargo, el tono de la negociación vino acompañado de una severa advertencia. En una entrevista con la revista The Atlantic, Trump aseguró que si Rodríguez no “hace lo correcto” y no se alinea con los objetivos de Estados Unidos, enfrentará consecuencias más graves que su antecesor. “Ella enfrentará una situación probablemente peor que la de Maduro, porque, ya sabe, Maduro se rindió de inmediato”, amenazó.

La respuesta de Caracas

Mientras desde Washington se lanzaban estas advertencias, en Caracas la postura oficial se mantuvo desafiante. Durante una sesión del Consejo de Defensa Nacional transmitida por la cadena estatal VTV, Delcy Rodríguez exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La funcionaria, designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo tras el vacío de poder, calificó a Maduro como “el único presidente de Venezuela” y denunció que la integridad territorial de la nación fue “salvajemente atacada” durante las incursiones militares estadounidenses del fin de semana.