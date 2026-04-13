Donald Trump se presenta como un “Jesucristo sanador” en una imagen creada con AI El mandatario republicano subió la creación a su red social Truth el último domingo. Poco antes, había compartido un mensaje en el que instaba a León XIV a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen creada por inteligencia artificial (AI) en la que se presenta como un “Jesucristo sanador” que atiende a dolencia de un hombre –otra figura generada por una herramienta digital– postrado en una cama.

El mandatario republicano subió esa imagen el último domingo a su red social Truth. En el cuadro, Trump también aparece rodeado de militares, otros hombres y una mujer rezando.

En el fondo de la creación aparecen la bandera estadounidense, dos águilas volando y soldados a modo de “ángeles en el cielo”. La figura de la Estatua de la Libertad y monumentos icónicos en Estados Unidos terminan de configurar la escena.

La publicación se produjo horas después de que el presidente estadounidense arremetiera contra el papa León XIV y dijera que es “terrible en política exterior” aludiendo a las críticas del Sumo Pontífice sobre Irán, Venezuela y las guerras. Trump lo instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

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“El papa León es débil con el crimen y terrible en política exterior”, escribió Trump en Truth Social, en un largo mensaje en el que insta al sucesor de Bergoglio a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

La actividad en redes sociales de Trump sumó siguió con otra publicación la que se ve una nueva imagen cread. con AI con un rascacielos edificado sobre la Luna y con forma de cohete.

Este posteo parece aludir alude al reciente viaje de la nave Orion, fabricada para la Nasa por Lockheed Martin Space Systems, que cumplió una misión alrededor de la Luna para lograr fotografías de la cara oculta del satélite.