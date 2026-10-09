Dos tucumanos detenidos en Miami por presuntamente comercializar drogas La Policía de Miami Beach detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una presunta red de venta de drogas. La investigación apunta al uso de grupos privados de WhatsApp para coordinar operaciones.

Dos jóvenes que serían oriundos de Tucumán fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, acusados de integrar una presunta red de comercialización de drogas que, según las autoridades, utilizaba grupos privados de WhatsApp para contactar clientes y coordinar ventas.

Los detenidos y el operativo

Las fuentes oficiales identificaron a los detenidos como César Suppa, de 30 años, y Matías Serrano, de 29, quienes figuran entre los cuatro arrestados durante un operativo antinarcóticos llevado a cabo por la Policía de Miami Beach. Los otros dos imputados fueron consignados como Santiago Luján, de 25 años, quien sería oriundo de Buenos Aires y Jhon Ramírez, de 39, cuya procedencia no pudo confirmarse con la información disponible.

Operación Pantera Rosa y la investigación

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El procedimiento, denominado “Operación Pantera Rosa” (Operation Pink Panther), fue conducido por la Unidad de Investigaciones Estratégicas de la MBPD y, según las autoridades, permitió desarticular una presunta estructura dedicada a distribuir distintas sustancias ilegales en el condado de Miami-Dade. La investigación encubierta se extendió durante varios meses hasta reunir indicios suficientes para concretar las aprehensiones.

Los investigadores detectaron que la organización habría utilizado grupos privados de WhatsApp para mantener contacto con potenciales compradores y coordinar entregas. Entre las drogas que se habrían ofrecido figuran cocaína, tusi o 2C-B, MDMA y marihuana.

Durante los procedimientos, las autoridades informaron el secuestro de más de 70 libras de sustancias ilegales, equivalentes a aproximadamente 32 kilogramos, y cerca de 50.000 dólares en efectivo, monto que los investigadores sospechan estaría vinculado a la comercialización de estupefacientes. También fue incautada una camioneta BMW X5.

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Estado de la causa

El volumen de las sustancias y el dinero encontrados forman parte de los elementos que se analizan en la investigación para determinar el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos. No se difundieron por el momento detalles sobre imputaciones formales, audiencias judiciales o la participación de defensores.

La causa continúa en investigación bajo la órbita de la Policía de Miami Beach y las autoridades locales, que deberán aportar documentación y pruebas ante el sistema judicial estadounidense para avanzar en el proceso penal.

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Fuente LV12