El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la jurista sudafricana Navanethem Pillay El Comité Noruego distinguió a la histórica defensora de los derechos humanos por su labor pionera en el derecho internacional y su rol determinante para juzgar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios en todo el mundo.

El Comité Noruego del Nobel anunció la distinción de la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay con el Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a su extensa trayectoria en la promoción de la paz y el fortalecimiento de la justicia universal.

“La galardonada de este año fue fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo. Desde la institución resaltaron que “el compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral fueron constantes a lo largo de su larga trayectoria profesional”.

Una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos

Nacida en Durban en el seno de una familia de origen tamil durante el régimen del apartheid, Pillay forjó su vocación en un contexto de profunda segregación y discriminación racial. Como abogada, se convirtió en una defensora clave de activistas perseguidos por el régimen, entre ellos Nelson Mandela y diversos líderes de la oposición al sistema racista sudafricano.

Su tenacidad la condujo a los estrados judiciales más relevantes del planeta. Fue la primera mujer no blanca en desempeñarse como jueza en la Alta Corte de Sudáfrica, integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y formó parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Posteriormente, asumió la titularidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y encabezó la comisión de investigación independiente de la ONU sobre los crímenes en la Franja de Gaza. En la actualidad, ejerce funciones en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso judicial contra Birmania por denuncias de genocidio.

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Precedentes históricos en la jurisprudencia global

La huella de Pillay en el derecho internacional incluye fallos de trascendencia doctrinaria. Durante su labor en el tribunal para Ruanda, fue artífice de la sentencia que reconoció por primera vez a la violación y a la violencia sexual sistemática como constitutivas de actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Asimismo, impulsó el precedente que permitió sancionar penalmente la incitación directa al genocidio a través de la difusión de propaganda de odio.

“Navi Pillay les exigió responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y les dio esperanza a las víctimas de la violencia y de conflictos. En todos los cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el Estado de derecho”, subrayó el Comité al valorar que su figura sostiene “la delgada línea entre el orden y el caos”.

La distinción cobra un valor simbólico en un escenario global signado por el recrudecimiento de conflictos bélicos y tensiones geopolíticas. Frente al debilitamiento de los consensos multilaterales, el organismo recordó que “la paz requiere justicia” y que un mundo sin apego a las normas jurídicas deviene en un orden injusto e inhumano.

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La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, fecha en la que se conmemora el aniversario del fallecimiento del creador del premio, Alfred Nobel.