Impactante aluvión en Chile: declaran el estado de catástrofe en Las Condes y alerta roja en diez comunas Las intensas lluvias provocaron el desborde de una quebrada que arrastró vehículos y anegó edificios en la zona precordillerana. El presidente José Antonio Kast dispuso medidas excepcionales y Senapred advierte por el riesgo de nuevos deslaves.

Un violento aluvión azotó durante la tarde de este jueves a la ciudad de Santiago de Chile y sus alrededores, dejando a su paso graves inundaciones, daños estructurales y escenas de extrema tensión. El fenómeno, originado por las intensas precipitaciones que castigan a la capital trasandina, golpeó con especial crudeza a la comuna de Las Condes y al sector de San Carlos de Apoquindo, ubicados al pie de la cordillera.

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El desborde de una quebrada provocó un fuerte torrente de agua y lodo que anegó las calles y arrastró varios vehículos, incluido un ómnibus de transporte de pasajeros. La emergencia alcanzó a infraestructuras clave: la corriente afectó severamente las instalaciones de la Clínica UC Christus y la sede de la institución educativa Duoc UC, donde un grupo de estudiantes quedó temporalmente atrapado dentro del auditorio.

Ante la gravedad de la situación, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el presidente José Antonio Kast determinó declarar el “estado de catástrofe” para la comuna de Las Condes. Esta medida tiene como objetivo agilizar la disposición de recursos estatales para atender a los damnificados y controlar la contingencia.

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Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Operativos de emergencia y zonas de riesgo

Miguel Muñoz, director metropolitano de Senapred, detalló a la prensa local que el aluvión afectó particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Honda y Avenida de la Plaza Sur. Por su parte, la Municipalidad de Las Condes solicitó a la población evitar el tránsito por arterias como Paul Harris, Cristóbal Colón y Álvaro del Portillo, obligando a desviar los recorridos habituales de numerosas líneas del transporte urbano.

Para hacer frente al impacto del temporal, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento preventivo de sus 22 compañías. Las autoridades mantienen un estricto monitoreo sobre los sectores de la precordillera y advirtieron que el fenómeno de “lluvia sobre nieve” podría provocar aumentos rápidos y sumamente peligrosos en los caudales, lo que podría derivar en la evacuación inminente de los residentes de las zonas vulnerables.