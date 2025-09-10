EE.UU. deportará a argentinos en un vuelo especial que llegará esta semana a Ezeiza En el operativo viajarán 16 ciudadanos expulsados en el marco de la política migratoria endurecida por la administración de Donald Trump. El traslado se hará bajo estricto hermetismo aunque hay una fecha probable de llegada.

Un vuelo chárter contratado por el gobierno de Estados Unidos traerá de regreso a la Argentina a un grupo de ciudadanos deportados en el marco de la política migratoria endurecida por la administración de Donald Trump. La aeronave, un Boeing 767-300 de la compañía Omni Air International, aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza entre la noche del miércoles 10 y la madrugada del jueves 11 de septiembre, tras realizar escalas en Bogotá (Colombia) y Belo Horizonte (Brasil).

Según reveló el diario Clarín, en el operativo viajarán 16 argentinos expulsados por distintos motivos, entre ellos delitos migratorios, robos y violaciones. La aerolínea chárter, contratada habitualmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es la encargada de este tipo de traslados especiales.

En tanto, La Nación confirmó que la operación se lleva adelante bajo estricto hermetismo, aunque fuentes aeronáuticas brasileñas detallaron que el vuelo —identificado como OAE-3642— está programado para arribar a Belo Horizonte el miércoles a las 19.30 y despegar hacia Buenos Aires a las 21.30, con llegada estimada a Ezeiza poco después de la medianoche.

Desde que Trump retornó a la Casa Blanca, más de 300 argentinos han sido expulsados de EE.UU., en muchos casos mediante vuelos comerciales de bajo perfil, mientras que otros fueron trasladados en operativos especiales como el de esta semana.

Las deportaciones se dan en un clima político delicado. El gobierno de Javier Milei evita pronunciamientos críticos para no tensionar la relación bilateral, en momentos en que busca ingresar al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), que permitiría a los argentinos ingresar sin visa por hasta 90 días.

No obstante, las diferencias internas en la administración republicana —entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— complican la negociación.

En paralelo, la Casa Blanca lanzó en Argentina una campaña publicitaria en la que funcionarios estadounidenses advierten sobre los riesgos de permanecer de manera ilegal en su territorio. “Al final los atraparemos y los enviaremos de regreso”, dice Noem en uno de los spots televisivos que se emiten desde julio.

El operativo de esta semana se inscribe en el plan de deportaciones masivas impulsado por Trump, que ya contabiliza unas 200.000 expulsiones desde enero y apunta a llegar al millón de casos en 2025.