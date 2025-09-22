Milei y Caputo agradecieron a Trump por la ayuda: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos” El presidente argentino y su ministro de Economía publicaron sendos mensajes de agradecimiento al gobierno norteamericano por el fuerte espaldarazo en un momento crítico de la administración libertaria por la presión sobre el dólar.

Luego del fuerte espaldarazo del gobierno norteamericano al argentino, a horas del viaje del presidente Javier Milei rumbo a Estados Unidos para reunirse, justamente con el presidente Donald Trump, tanto el jefe de Estado libertario como su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, enviaron sendos agradecimientos. El ida y vuelta entre la Casa Blanca y la Rosada llega en un momento crítico de la administración de La Libertad Avanza por la presión sobre el dólar. Pero el respaldo del Tesoro norteamericano, sumado al anuncio este lunes temprano de la eliminación temporaria de las retenciones agropecuaria, ya generó cierto alivio en los mercados.

“Enorme agradecimiento al secretario (del Tesoro) Scott Bessent y presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos”, escribió Milei en X. Este martes se reunirá en Nueva York con el propio Trump.

Y cerró el mensaje en mayúsculas: “¡Viva la libertad carajo!”.

Por su parte, con un juego de palabras referido al movimiento Maga (por las siglas en inglés que significan Hacer a Amérca grande otra vez), Caputo posteó un mensaje bilingüe en la misma red social: “Gracias secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

A través de X, Bessent prometió hacer lo necesario para apoyar a la Argentina y ofreció herramientas concretas: líneas de swap, compras directas de divisas y hasta adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro ya que el país “es un aliado sistématicamente importante de Estados Unidos en América Latina”, reforzando la lectura geopolítica: para Washington, contener la crisis argentina es también blindar el tablero regional frente a la influencia de China y otros actores.

