Milei y Trump se reunieron por la ayuda financiera: “Tiene mi respaldo completo”, dijo el presidente de EE.UU. El mandatario argentino mantuvo un encuentro bilateral de casi 20 minutos con su par norteamericano luego de que este se dirija a la Asamblea de Naciones Unidas. A Milei le tocará hablar el miércoles. No descartaban antes un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

Luego de atrasar su viaje a Estados Unidos, finalmente el presidente Javier Milei, llegó a Nueva York, Estados Unidos, donde este miércoles brindará su segundo discurso como jefe de Estado ante la Asamblea de Naciones Unidas. Pero antes, mantuvo una reunión con su par norteamericano, Donald Trump, que genera mucha más expectativa que sus palabras ante el resto de los líderes mundiales. Y es que este lunes, antes del viaje, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent prometió brindar ayuda financiera al país.

Previo al encuentro con el mandatario argentino, que duró cerca de 20 minutos, en un posteo en su red Truth Social, Trump dijo: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (al igual que el torcido Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Y agregó: “Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que nuestros dos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente: ¡nunca los defraudará!”.

Luego, desde la Oficina del Presidente difundieron un video que muestra una parte del encuentro entre Milei y Trump en Nueva York, en el que el mandatario estadounidense volvió a elogiar al libertario.

MIRA TAMBIÉN La OMS aclaró que no hay evidencia científica de relación entre paracetamol y autismo, como dijo Trump





Según informaron medios nacionales como Infobae y La Nación, Milei voló a Estados Unidos acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni. La comitiva argentina aterrizó a las 7 de la mañana, hora argentina. El canciller Gerardo Werthein ya se encuentra desde hace unos días en Nueva York.

Antes de partir desde aeroparque Jorge Newbery a las 20.46, Milei reunió en Casa Rosada tanto a su mesa política como a su gabinete, en dos encuentros consecutivos en el primer piso. Fue un día agitado en el Gobierno, que bien temprano anunció la eliminación transitoria de las retenciones a los cereales y a la ganadería. Y luego, siguió con el espaldarazo del Tesoro norteamericano para “hacer a la Argentina grande otra vez”.

Milei se reunió con Trump luego de su presentación en la ONU, prevista para las 10.45 en la Argentina. El formato del encuentro fue lo que se conoce como “presidente más tres”, por los funcionarios que acompañan a cada mandatario. Del lado argentino participaron, además del mandatario, Caputo, Karina Milei y Werthein. Del lado norteamericano, Trump estuvo acompañado por Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio y otro funcionario del que faltaba confirmación.

MIRA TAMBIÉN El secretario del Tesoro de Estados Unidos mostró su apoyo a la Argentina y a Javier Milei

Además, aunque no hay confirmación oficial, Milei podría reunirse por la tarde con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien este lunes celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina.

MIRA TAMBIÉN A su regreso de Reino Unido, Trump amenazó con quitar licencias a medios que lo critiquen y sumó repudio

Finalmente, por la noche, Milei volverá a ver a Trump en la recepción que este brindará los líderes de todo el mundo que viajaron a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.