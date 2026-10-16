Trump echó a su vocera presidencial cinco días después de nombrarla en el cargo Katie Zacharia dejó el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca después de una breve conferencia ante la prensa y una polémica por haberse presentado como abogada sin contar con la habilitación profesional

Donald Trump echó a su vocera presidencial apenas cinco días después de haberla designado. La salida de Katie Zacharia se produjo tras una serie de cuestionamientos por su desempeño ante los medios y una controversia sobre sus antecedentes profesionales.

Según el diario estadounidense The New York Times, tres personas al tanto de lo ocurrido señalaron que el presidente resolvió apartarla del puesto antes de que cumpliera una semana en funciones.

Horas antes de que se conociera la noticia, Trump había admitido que le sugirió a Zacharia que reconsiderara su continuidad en el cargo. “Le dije: «Katie, ¿esto es para ti?»”, relató durante un intercambio con periodistas. También contó que le había planteado: “Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría. Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites”.



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La gestión de Zacharia estuvo marcada por las dificultades desde sus primeras apariciones públicas. Esta semana encabezó su primera y única conferencia de prensa como portavoz de la administración republicana, una presentación que recibió críticas por la manera en que respondió a las preguntas de los periodistas.

A ese episodio se sumó una controversia sobre su trayectoria profesional.

Distintos medios estadounidenses comenzaron a investigar si se había presentado como abogada sin contar con la habilitación necesaria para ejercer.

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La polémica cobró mayor relevancia porque el propio Trump la había mencionado públicamente como abogada, pese a que Zacharia no había aprobado el examen requerido para obtener la licencia profesional.

Zacharia quedó en el centro de las críticas tras su primera conferencia de prensa y una polémica por haberse presentado como abogada sin contar con la habilitación profesional.

Ante las consultas sobre sus antecedentes, la funcionaria reconoció que se había presentado como abogada sin haber superado los exámenes de habilitación. La revelación generó nuevas críticas sobre su designación para uno de los puestos de mayor exposición pública del Gobierno estadounidense.

La secretaria de prensa tiene entre sus principales responsabilidades mantener el contacto con los medios, responder preguntas sobre las decisiones presidenciales y comunicar la posición oficial del Gobierno.

Por ese motivo, la primera aparición de Zacharia ante los periodistas concentró una fuerte atención mediática. Sin embargo, las críticas a su desempeño y las dudas sobre sus credenciales terminaron por opacar su llegada al cargo.

Finalmente, su paso por la Casa Blanca concluyó después de apenas cinco días, sin que llegara a encabezar una segunda conferencia de prensa.

Hasta el momento, no se informó oficialmente quién la reemplazará ni cuándo se anunciará a la persona que ocupará el puesto.