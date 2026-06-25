El drama de un futbolista argentino en Venezuela: busca a su esposa y a sus dos hijos tras el derrumbe del edificio donde vivían Lucas Trejo, defensor cordobés que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda desesperada tras perder contacto con su familia. El complejo residencial en el que residían colapsó por completo a raíz de los terremotos.

El horror y la desolación que atraviesa Venezuela tras los letales terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 también golpean de lleno y en primera persona a un deportista argentino. Lucas Trejo, experimentado defensor de 38 años que actualmente defiende los colores del Club Sport Marítimo de La Guaira, se encuentra viviendo una verdadera pesadilla: busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos, cuyo paradero se desconoce desde el momento en que la tierra comenzó a temblar.

Según denunció el propio jugador a través de sus perfiles públicos, su familia se encontraba residiendo en la zona de Playa Grande, una de las áreas costeras más afectadas por la catástrofe. La situación es crítica y el reloj corre, ya que el edificio en el que vivían colapsó por completo y, hasta el momento, Trejo no ha logrado establecer ningún tipo de contacto con ellos.

El desesperado pedido de ayuda en redes sociales

En medio de la angustia y la incertidumbre, el futbolista cordobés decidió utilizar su cuenta de Instagram para compartir fotografías de sus seres queridos, difundiendo sus identidades con la esperanza de que alguien pueda aportar información vital para localizarlos entre el caos de los rescates.

Los familiares desaparecidos son:

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Yanina Maranella (esposa).

(esposa). Aarón Trejo Maranella (hijo).

(hijo). Ainhoa Trejo Maranella (hija).

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió el futbolista, en un ruego que rápidamente comenzó a viralizarse entre la comunidad deportiva y los usuarios en general.

Quién es Lucas Trejo: un trotamundos del fútbol

Nacido el 29 de diciembre de 1987 en la provincia de Córdoba, Lucas Trejo logró construir una extensa y respetada carrera internacional, desempeñándose siempre como defensor.

Su trayectoria marca a un verdadero trotamundos de la pelota, acumulando experiencias tanto en Europa como en distintos rincones de América:

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