El horror y la desolación que atraviesa Venezuela tras los letales terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 también golpean de lleno y en primera persona a un deportista argentino. Lucas Trejo, experimentado defensor de 38 años que actualmente defiende los colores del Club Sport Marítimo de La Guaira, se encuentra viviendo una verdadera pesadilla: busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos, cuyo paradero se desconoce desde el momento en que la tierra comenzó a temblar.
Según denunció el propio jugador a través de sus perfiles públicos, su familia se encontraba residiendo en la zona de Playa Grande, una de las áreas costeras más afectadas por la catástrofe. La situación es crítica y el reloj corre, ya que el edificio en el que vivían colapsó por completo y, hasta el momento, Trejo no ha logrado establecer ningún tipo de contacto con ellos.
El desesperado pedido de ayuda en redes sociales
En medio de la angustia y la incertidumbre, el futbolista cordobés decidió utilizar su cuenta de Instagram para compartir fotografías de sus seres queridos, difundiendo sus identidades con la esperanza de que alguien pueda aportar información vital para localizarlos entre el caos de los rescates.
Los familiares desaparecidos son:
- Yanina Maranella (esposa).
- Aarón Trejo Maranella (hijo).
- Ainhoa Trejo Maranella (hija).
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió el futbolista, en un ruego que rápidamente comenzó a viralizarse entre la comunidad deportiva y los usuarios en general.
Quién es Lucas Trejo: un trotamundos del fútbol
Nacido el 29 de diciembre de 1987 en la provincia de Córdoba, Lucas Trejo logró construir una extensa y respetada carrera internacional, desempeñándose siempre como defensor.
Su trayectoria marca a un verdadero trotamundos de la pelota, acumulando experiencias tanto en Europa como en distintos rincones de América:
- Inicios en Europa: Sus primeros pasos como profesional los dio en España, donde integró el plantel del L’Escala FC. Posteriormente, en 2007, dio el salto al fútbol de Grecia, siendo contratado por el Atromitos FC (donde llegó a jugar en la máxima categoría) y luego vistiendo la camiseta del Ethnikos Asteras FC.
- Su huella imborrable en Venezuela: Más allá de su presente en el Club Sport Marítimo de La Guaira, Trejo es una figura sumamente reconocida en el fútbol venezolano gracias a su exitoso paso por el Monagas Sport Club.
- La gloria con el Monagas: Llegó al conjunto de Maturín en 2016 y se consolidó rápidamente como un pilar defensivo (marcando goles clave ante rivales como Mineros de Guayana, Deportivo Anzoátegui y Carabobo). Fue una pieza fundamental del plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura 2017 tras vencer en la final al histórico Caracas FC.
- Roce internacional: Formó parte del histórico equipo de Monagas que disputó la Copa Libertadores 2018, llegando a ser titular en encuentros de gran exigencia como el recordado duelo frente a Cerro Porteño de Paraguay por la fase de grupos del certamen continental.