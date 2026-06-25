El Gobierno ofreció asistencia sanitaria y de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos A través de un comunicado oficial, el presidente Javier Milei dejó de lado las diferencias políticas y puso a disposición recursos y personal de protección civil para colaborar en la emergencia que atraviesa el país sudamericano.

Tras los violentos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela y dejaron un rastro de destrucción, el Gobierno argentino anunció formalmente su intención de brindar asistencia humanitaria. El presidente Javier Milei manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó que la Argentina está lista para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y atención sanitaria.

A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), las autoridades nacionales indicaron que se encuentran siguiendo de cerca la evolución de la emergencia provocada por los sismos, los cuales generaron derrumbes y graves daños estructurales en distintas ciudades, incluyendo la capital, Caracas.

La postura oficial frente a la tragedia

El texto difundido por el Gobierno subraya un enfoque netamente humanitario, separando el auxilio ante el desastre natural de las marcadas distancias ideológicas que mantiene la actual gestión argentina con el régimen venezolano.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, señala el documento oficial firmado por el mandatario. MIRA TAMBIÉN El drama de un futbolista argentino en Venezuela: busca a su esposa y a sus dos hijos tras el derrumbe del edificio donde vivían

En la misma línea, el Gobierno destacó la voluntad de Buenos Aires de enviar ayuda de manera inmediata en caso de que las autoridades venezolanas lo requieran. La asistencia ofrecida contempla:

Equipos especializados y recursos de rescate.

Personal capacitado de protección civil.

Asistencia sanitaria coordinada.

El Ejecutivo argentino recalcó que toda gestión de ayuda se realizará en estrecha coordinación con organismos internacionales y multilaterales, instando además al resto del mundo a responder de manera conjunta ante la magnitud del desastre. “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”, concluyó el texto.