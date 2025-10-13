El emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados por Hamas con sus familiares El grupo terrorista liberó a 20 rehenes israelíes que mantenían en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023. Entre ellos había tres argentinos: los hermanos David y Ariel Cunio y Eitan Horn. Se conocieron las primeras imágenes tras la liberación.

Los argentinos David y Ariel Cunio y Eitan Horn, quienes eran rehenes del grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre de 2023 fueron liberados tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamas, impulsado por Estados Unidos y Donald Trump.

De acuerdo a lo que publica Todo Noticias, antes de ser trasladados al hospital para hacerse chequeos médicos y reencontrarse con sus familias, fueron recibidos por las Fuerzas de Israel en las instalaciones militares de la ciudad de Reim.

Se trata de las primeras imágenes de los argentinos después de haber sido secuestrados el pasado 7 de octubre de 2023 por Hamas. Horas antes de su liberación, pudieron contactarse con sus respectivas familias a través de una videollamada.

El comunicado de la familia Horn después de la liberación de Eitan Horn

Después de dos años, pudo reencontrarse con su familia. Iair, que también fue secuestrado por el grupo terrorista, había sido liberado en febrero de este año.

Luego del reencuentro, la familia Horn emitió un comunicado para celebrar la liberación de Etian:

“Tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamás, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia está completa. Hoy, Iair, quien fue liberado en febrero de 2025, por fin puede respirar y sentirse verdaderamente libre. Nuestro Eitan cruzó la frontera y regresó a Israel tras más de dos años de infierno”.

Lo esperamos con abrazos y mucho cariño, y lo acompañaremos durante todo su proceso de recuperación. Estaremos con él y a su lado todo el tiempo que sea necesario, y le recordaremos cuánto luchó la sociedad israelí por él y por todos los rehenes.

Pero nuestros corazones no están completos y nuestra lucha no ha terminado. Eitan ha regresado, pero no es suficiente. Solo cuando regrese el último rehén podremos decir que hemos cumplido con nuestra misión y obligación moral.

Sólo después de recuperar al último rehén podremos iniciar el proceso de recuperación y reconstrucción de nuestro amado país.

Agradecemos a los soldados y fuerzas de seguridad de las FDI que arriesgaron sus vidas y cuerpos, y enviamos nuestras condolencias a las familias que perdieron a su ser más preciado. Los llevamos siempre en nuestros corazones.

Un gran agradecimiento a la comunidad de Nir Oz, al Foro de Familias de Rehenes y al capítulo de Kfar Saba que nos han acompañado y continuarán acompañándonos hasta que todos regresemos a casa.

Ahora más que nunca, únete a nosotros para que la frase “hasta el último rehén” sea una realidad y no un eslogan vacío”.