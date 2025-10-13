El Nobel de Economía 2025 fue para nuevos teóricos de la escuela austríaca, expertos en “destrucción creativa” Con ecos de la corriente económica a la que adscribe el presidente argentino Javier Milei, la Academia de las Ciencias premió al canadiense Peter Howitt, al francés Phillipe Aghion y al estadounidense-israelí Joel Mokyr, por sus estudios sobre el impacto de la innovación en el desarrollo.

Dos teóricos de la llamada “destrucción creativa”, el canadiense Peter Howitt y el francés Phillipe Aghion, y un historiador del crecimiento económico, el estadounidense-israelí Joel Mokyr, fueron galardonados este lunes con el Nobel de Economía 2025, que distingue así a tres estudiosos del impacto de la innovación en el desarrollo con ecos de la escuela austríaca a la que adscribe el presidente argentino Javier Milei.

Nacido en París en 1956 de madre egipcia, Aghion está considerado, junto a Howitt, un pionero del llamado “Paradigma schumpetariano del crecimiento”, una teoría económica surgida a partir del trabajo del economista austriaco Josef Schumpeter (1883-1950) que postula el emprendimiento innovador como motor del crecimiento y la destrucción creativa como el proceso por el que las innovaciones desplazan las tecnologías obsoletas.

Profesor actualmente del College de France y de la London School of Economics, el ahora Nobel de Economía perteneció en su juventud al Partido Comunista (PC), del que posteriormente se apartó.

Buena parte de su teoría está resumida en Teoría endógena del crecimiento, escrito junto con Howitt, al igual que la obra Qué se puede aprender de la teoría schumpetariana del crecimiento (2001).

Tanto Aghion como Howitt ganaron, en 2021, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por sus estudios sobre la innovación y el cambio tecnológico.

Juntos escribieron también Un modelo de crecimiento a través de la destrucción creativa, que es una de las obras de investigación económicas más citadas después de 1955.

Howitt, nacido en 1946, es profesor de la Universidad de Brown en Estados Unidos y estuvo antes en la Universidad del Oeste de Ontario. Además, ha sido profesor invitado en universidades francesas e israelíes.

Por su parte, Mokyr ha centrado sus estudios en la historia económica de Europa con énfasis en el período entre 1750 y 1914. Sus investigaciones actuales apuntan a entender las raíces económicas e intelectuales del proceso tecnológico.

Nacido en Leiden (Países Bajos) en 1946, Mokyr estudió Economía e Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Yale en EE.UU., donde se doctoró en 1974 con un trabajo sobre el crecimiento industrial en los Países Bajos entre 1800 y 1850.

Ha sido profesor invitado en las universidades de Stanford, Chicago y Harvard y actualmente es profesor del Weinberg College.