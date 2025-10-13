Hamás libera 20 rehenes vivos, incluidos tres argentinos, en medio de la Cumbre de Paz en Egipto Un "momento de esperanza" en Oriente Medio, con la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás concretada y el inicio de las conversaciones para un cese al fuego duradero en Gaza.

El mundo amaneció hoy, 13 de octubre de 2025, con una de las noticias más esperadas de los últimos dos años: el grupo terrorista Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que quedaban con vida en la Franja de Gaza, incluyendo a tres ciudadanos de nacionalidad argentina.

Tras 738 días de cautiverio, los 20 rehenes fueron entregados a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en dos grupos y en distintos puntos de Gaza, para ser posteriormente trasladados a territorio israelí y recibir atención médica y reunirse con sus familias.

Entre la alegría y la emoción que desborda a Israel, se destaca el regreso de los argentinos: los hermanos Ariel Cunio y David Cunio, secuestrados en el kibutz Nir Oz, y Eitan Horn. La liberación de David es particularmente emotiva, ya que se reúne con su esposa y sus hijas mellizas, quienes ya habían sido liberadas en una tregua anterior en 2023.

El proceso de liberación, que se inició a primera hora de la mañana, es la primera fase de un acuerdo de alto el fuego impulsado por la mediación internacional, principalmente de Estados Unidos. A cambio de los 20 rehenes vivos, Israel se comprometió a excarcelar a 1.968 prisioneros palestinos. Además, se espera la entrega de los cuerpos de otros 28 cautivos fallecidos.

La Firma de la Paz, en el foco internacional

La jornada histórica se completa con la Cumbre Internacional de Paz en Sharm el Sheij, Egipto, donde se espera la formalización y la discusión de las siguientes fases del acuerdo para poner fin al conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel para reunirse con los familiares de los liberados antes de desplazarse a Egipto. El mandatario calificó la liberación como un “gran éxito diplomático” y un hito crucial para la paz.

La cumbre en Egipto congrega a numerosos líderes políticos internacionales y tiene como objetivo afianzar el alto el fuego y sentar las bases para una solución política de largo plazo, incluyendo la discusión sobre el futuro de la Franja de Gaza y el establecimiento de un Estado palestino, según fuentes diplomáticas.

La comunidad internacional, desde el Vaticano hasta la Unión Europea, ha celebrado el acuerdo, marcando este 13 de octubre como un día de “esperanza” y el posible inicio de una nueva etapa en la convulsa región de Oriente Medio.