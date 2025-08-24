El papa León XIV pidió que se abran “caminos de paz” en Ucrania y reclamó “no olvidar” la crisis en Mozambique El pontífice manifestó su voluntad de diálogo en territorio ucraniano en un mensaje publicado en redes sociales este domingo por el Día de la Independencia de ese país. En tanto que tras el rezo del Ángelus, se refirió a la situación de violencia que vive el territorio africano

El papa León XIV pidió que se abra el camino a la paz y diálogo en Ucrania con el esfuerzo de las personas “de buena voluntad”, en un mensaje al presidente Volodimir Zelenski por el Día de la Independencia de ese país.

“Con un corazón herido por la violencia que asola su tierra, me dirijo a usted en este día de su fiesta nacional”, empieza el pontífice estadounidense en la misiva, publicada por los medios vaticanos y por el propio Zelenski en sus redes sociales.

Asimismo, tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice reclamó “no olvidar” a los miles de desplazados que son víctimas de la violencia yihadista en Mozambique.

“Expreso mi cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, afectada por una situación de inseguridad y violencia que continua provocando muertos y desplazados”, dijo León XIV.

Guerra en Ucrania

El papa León XIV manifestó recientemente su “esperanza” ante una eventual negociación que ponga fin a la invasión rusa, aseguró al mandatario ucraniano su oración por su pueblo “que sufre en guerra”. Especialmente, puntualizó, por los heridos, quienes han perdido a un ser querido o aquellos privados de sus hogares.

“Que Dios mismo los consuele; que fortalezca a los heridos y conceda el descanso eterno a los fallecidos”, se lee en la publicación vaticana de este domingo.

Por último, instó a las “personas de buena voluntad” a hacer lo posible para que termine la guerra en Ucrania: “Imploro al Señor que toque el corazón de las personas de buena voluntad para que el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo, abriendo el camino hacia la paz para el bien de todos”.

Conflicto en África

Por otra parte, León XIV expresó su solidaridad con la población de Cabo Delgado (Mozambique). “Expreso mi cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, afectada por una situación de inseguridad y violencia que continua provocando muertos y desplazados“, dijo tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, en declaraciones que replica la agencia EFE.

Acto seguido, hizo un llamamiento para que “no se olvide” a estos “hermanos y hermanas” desplazados. “Invito a rezar por ellos con la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en este territorio”, terminó.

La región mozambiqueña de Cabo Delgado (norte) está inmersa en una crisis de desplazados debido a los últimos ataques terroristas que, entre el 20 de julio y el 3 de agosto, obligaron a huir a más de 57.000 personas, según Médicos Sin Fronteras (MSF).

La mencionada agencia informa que, desde 2017, la zona es escenario de un conflicto causado por la insurgencia del grupo yihadista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab.

Los ataques de este grupo –identificado en 2021 por Estados Unidos como una “organización terrorista internacional” afiliada a Estado Islámico– han causado la muerte de unas 6.100 personas, incluidos más de 2.500 civiles, según los últimos datos del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled).