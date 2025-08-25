Un bombardeo contra un hospital de Gaza dejó 20 muertos La zona impactada era frecuentemente utilizada por la prensa local e internacional para transmisiones en directo.

Al menos 20 personas, entre ellas cuatro periodistas que cubrían las incidencias bélicas para distintos medios, murieron hoy en un ataque del Ejército israelí contra el complejo médico Nasser, situado en el sur de la Franja de Gaza, informaron las autoridades sanitarias locales.

El ataque se produjo en dos momentos consecutivos: el primer misil impactó en el cuarto piso del edificio y, minutos después, un segundo golpe alcanzó la zona cuando rescatistas y periodistas auxiliaban a las víctimas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la ofensiva y anunciaron una investigación preliminar, según difundieron la agencia de noticias Xinhua y el sitio Newsweek Argentina.

Entre los fallecidos figuran Mariam Dagga (fotoperiodista independiente que colaboraba con la agencia de noticias Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo “contratistas” de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena NBC).

Varios medios internacionales ratificaron la muerte de sus colaboradores, mientras que Hatem Khaled, fotógrafo de Reuters, resultó herido.

La zona impactada era frecuentemente utilizada por periodistas locales e internacionales para transmisiones en directo debido a su buena conectividad y visibilidad.

Fuente Noticias Argentinas