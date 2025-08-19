Trump recibió a Volodimir Zelenski y otros líderes europeos en la Casa Blanca La reunión se produjo después de la cumbre entre Trump y Putin celebrada el viernes en Alaska, en la que no se llegó a un acuerdo y tras la cual ambos prometieron dar “garantías de seguridad robustas” a Kiev. Entre los representantes de la Unión Europea que viajaron a Washington había preocupación por posibles concesiones territoriales a Moscú.

Donald Trump recibió este lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a otros líderes europeos para discutir las condiciones de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, en medio de una gran tensión entre Estados Unidos y el bloque de países por la inclinación del republicano ante los objetivos de su par ruso, Vladimir Putin, para llegar a un acuerdo de paz.

La reunión se produjo después de la cumbre entre Trump y Putin celebrada el viernes en Alaska, en la que no se llegó a un acuerdo y tras la cual ambos prometieron dar “garantías de seguridad robustas” a Ucrania. La preocupación en Europa es que la negociación implique concesiones territoriales a Moscú.

Luego de ese encuentro, Trump afirmó que la recuperación de Crimea y la incorporación de Ucrania a la OTAN “no están sobre la mesa” de negociación, en línea con posiciones de larga data del Kremlin.También anunció que comenzó a organizar una cumbre entre Putin y Zelensky, a la que seguirán conversaciones a tres partes en las que él participaría.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”, escribió Trump en sus redes sociales, y siguió: “Después de esa reunión, tendremos un Trilat (reunión trilateral), en el que participarían los dos presidentes y yo. De nuevo, este fue un excelente primer paso para una guerra que lleva casi cuatro años en curso”.

La agenda de este lunes incluyó, además de un un encuentro a solas entre Trump y Zelensky, reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés Emmanuel Macron; el primer ministro británico Keir Starmer; el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra italiana Giorgia Meloni; el presidente finlandés Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

Zelenski, que no fue invitado a la cumbre en Alaska, agradeció la invitación para un encuentro cara a cara en Washington donde, según él, discutirán “todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra”. Esta será la primera visita de Zelenski a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” durante un encuentro en la Oficina Oval el 28 de febrero.

“Si todo sale bien, entonces programaremos una reunión con el presidente Putin”, indicó Trump previo a la reunión de este lunes. En diálogo con periodistas en el Salón Oval antes de su encuentro con Zelenski, el presidente estadounidense insistió con que no considera necesario “un cese al fuego”, al considerar que se puede “trabajar en un acuerdo de paz mientras están peleando”.

Según reportó el New York Times, Trump dijo a los líderes europeos que Putin podría aceptar un acuerdo si Ucrania cede la región del Dombás, la porción más oriental de Ucrania. Pero Zelenski advirtió anteriormente que hacerlo representaría una pérdida de posiciones defensivas clave que dejaría al país más vulnerable ante futuros ataques rusos.

Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan avanzando en el campo de batalla y ya ocupan casi una quinta parte de Ucrania desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.