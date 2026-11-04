El papa León XIV recibió a Bob Dylan y protagonizaron un curioso intercambio de regalos El músico estadounidense visitó al Pontífice en el Palacio Apostólico de Roma. La reunión estuvo marcada por su particular look y un antecedente musical.

Un encuentro inesperado reunió a dos figuras de distintos mundos: el papa León XIV recibió este miércoles al legendario músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano.

La reunión tuvo lugar en el Palacio Apostólico y se desarrolló en un clima distendido, con saludos y una charla informal. Según informó Vatican News, el Pontífice le regaló al artista un rosario, mientras que Dylan le correspondió con un ejemplar de su autobiografía, Chronicles – Volume 1.

El cantante, de 85 años y ganador del Premio Nobel de Literatura, se encuentra en Italia como parte de su gira Rough and Rowdy Ways Tour, que incluye presentaciones en distintas ciudades del país. Este jueves 5 de noviembre tiene previsto actuar en el Palazzo dello Sport de Roma.

El encuentro también tuvo un antecedente particular: en julio de este año, León XIV había citado versos de una composición de Dylan en el prólogo de un libro sobre el desarme y la paz, publicado por la Librería Editora Vaticana.

Se trata de Go Away You Bomb, una canción de protesta escrita en 1963, durante la Guerra Fría, cuya letra fue utilizada por el Papa para advertir sobre los peligros del rearme mundial y la amenaza nuclear.

No fue la primera vez que el músico comparte un momento con un pontífice. En 1997, participó de un encuentro multitudinario en Bolonia, durante el Congreso Eucarístico Nacional, ante Juan Pablo II y unos 300 mil jóvenes.

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En aquella oportunidad, Dylan interpretó tres de sus canciones más conocidas, entre ellas Knockin’ on Heaven’s Door. Luego se acercó al escenario papal para saludar a Juan Pablo II, quien incluso retomó una pregunta de su canción Blowin’ in the Wind durante su discurso.

Casi tres décadas después, el artista volvió a encontrarse con un Papa, esta vez en el Vaticano y en una reunión que combinó música, literatura y un mensaje de paz.