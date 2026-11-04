Trump atribuyó la derrota electoral a su ausencia en las boletas: “Hubiéramos ganado por una victoria aplastante” El presidente de Estados Unidos atribuyó el resultado desfavorable para el Partido Republicano en los comicios de medio término del último martes a que su nombre no figuraba en las boletas. Lo hizo a través de una publicación en la red Truth Social.

Luego de la derrota en las elecciones de medio término del último martes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump atribuyó el resultado desfavorable para el Partido Republicano a que su nombre no figuraba en las boletas. En su primera reacción pública tras conocerse los resultados, sostuvo que, de haber sido candidato, su espacio habría obtenido una victoria contundente.

“Yo no estaba en la boleta electoral y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social, en un mensaje publicado mientras se confirmaba el avance de los demócratas en los comicios legislativos del martes 3 de noviembre.

La declaración llegó después de una campaña en la que Trump había involucrado directamente su figura en la disputa electoral. En distintos actos, pidió a sus seguidores que votaran como si él mismo estuviera en las boletas y presentó la elección como una instancia clave para respaldar su gestión.

Luego de su primera publicación, el presidente adoptó un tono más conciliador. En una entrevista con The New York Times, aseguró que está “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados electorales y manifestó que su administración trabajará con los demócratas.

“Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”, expresó, según consignó el diario estadounidense.

Un Congreso con mayoría demócrata

La nueva composición legislativa representa un cambio significativo para Trump. Con los demócratas al frente de ambas cámaras, la oposición tendrá mayores herramientas para controlar la agenda parlamentaria, bloquear designaciones y avanzar con investigaciones sobre la administración republicana.