El papa León XIV y un pedido antes de viajar a Argentina que recuerda a Francisco El Sumo Pontífice envió un mensaje durante la audiencia general de esta mañana y se encomendó a las oraciones de los fieles antes de despegar rumbo a la Argentina y Perú, una solicitud que trajo al presente el “recen por mi” del papa argentino.

A dos días del comienzo del inicio de su sexto viaje apostólico en el que visitará Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre, el papa León XIV envió un mensaje durante la audiencia general de esta mañana en el Vaticano con un pedido que hizo recordar al difunto papa Francisco y su “recen por mi”. “Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe”, sostuvo el Sumo Pontífice.

León XIV visitará Montevideo en primer lugar: “Recen por mí para que se renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, sostuvo.









“Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, agregó el Sumo Pontífice. El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con la visita a tres naciones del cono sur.

El domingo 8 de noviembre, León XIV llegará al país y será recibido por el presidente Javier Milei. Visitará el Monumento a San Martín, Casa Rosada, Palacio Libertad y transmitirá un mensaje por cadena nacional.

El día siguiente, visitará el Cottolengo Don Orione, llevará adelante una misa en el Monumento a los Españoles. Por la tarde tendrá un encuentro en la Universidad Católica Argentina y luego una reunión con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. A las 18.45 celebrará las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

Por su parte, el martes partirá por la mañana hacia Córdoba y realizará un recorrido en el papamóvil. Habrá una misa, que está prevista para las 10.00 mientras que por la tarde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará hacia Buenos Aires donde hará otro recorrido con el vehículo oficial por avenida del Libertador. Por la noche encabezará la vigilia con un grupo de jóvenes.

Por último, el miércoles León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego se movilizará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles. La santa misa en la plaza de la Basílica está programada para las 10 de la mañana. Mientras que a las 14.00, el Papa partirá hacia Lima para continuar su viaje apostólico.