El papa León XIV recibió un golpe en un ojo tras arrojarle un rosario El episodio ocurrió mientras recorría en el papamóvil las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas. Pese al impacto, el pontífice continuó saludando a los fieles y encabezó la celebración religiosa.

El papa León XIV recibió un golpe en un ojo luego de que un objeto arrojado desde el público impactara contra su rostro mientras recorría en el papamóvil las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú.

El episodio ocurrió antes de una misa que reunió a cerca de un millón y medio de fieles. Pese al dolor que manifestó en un primer momento, el sumo pontífice siguió saludando a la gente y encabezó la celebración religiosa sin inconvenientes.

Según informó el diario El Comercio, se trató de un decenario, una pulsera religiosa similar a un pequeño rosario de diez cuentas, utilizada por los fieles para rezar las oraciones del Ave María.

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Tras recibir el golpe, León se llevó una mano al ojo y permaneció unos segundos molesto. Sin embargo, la situación no pasó a mayores. Poco después retomó los saludos a la multitud y continuó con las actividades previstas, sin inconvenientes para celebrar la misa.

Ocurrió durante la última celebración religiosa de su gira sudamericana, que también incluyó una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

Pese al incidente, el episodio no modificó el desarrollo de la ceremonia ni el tono de su mensaje.

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Durante la homilía, Robert Prevost dejó una reflexión sobre la continuidad de su tarea pastoral: “Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”, expresó ante los presentes en la capital peruana, una ciudad de aproximadamente 10 millones de habitantes, que recibió la celebración bajo un intenso calor.