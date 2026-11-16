Tras un masivo paso por tres países, el papa León XIV se despide de Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima En su última jornada de un viaje histórico que incluyó Uruguay, Argentina y Perú, el Sumo Pontífice encabezará una celebración religiosa en la Base Aérea Las Palmas. La gira ratificó su buen estado de salud a menos de un mes de ser operado del pulmón.

Después de once intensos días que abarcaron diez ciudades y tres países distintos, el papa León XIV concluye este lunes en Lima, Perú, una visita histórica a Sudamérica. Se trata de la primera gira apostólica por la región desde el inicio de su pontificado, un viaje que quedará marcado por el fervor popular y el profundo significado pastoral y político de sus mensajes.

Robert Prevost, convertido en León XIV, cerrará esta tarde un periplo que lo llevó a recorrer Uruguay, Argentina y Perú. En cada punto del trayecto, el Papa fue recibido por verdaderas multitudes y brindó discursos que reafirmaron el legado social y la doctrina de su predecesor, el papa Francisco.

Más allá del impacto espiritual, la travesía papal logró un objetivo no menor: disipar definitivamente cualquier duda respecto a su estado de salud. Cabe recordar que el viaje fue puesto en duda en reiteradas ocasiones, ya que el Sumo Pontífice fue operado el pasado 13 de octubre en la clínica Gemelli de Roma para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. A pesar de los temores y del exigente itinerario (que incluyó el desafío de la altura en Cusco), León XIV lució activo, enérgico y sin mostrar signos de agotamiento.

La agenda de la última jornada en Perú

El último día de actividades se desarrolla en Perú, país que el Papa considera su casa, donde vivió alrededor de 20 años, se nacionalizó y ejerció como obispo de Chiclayo.

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La jornada comenzó temprano, a las 08:30 (hora local), con una visita cargada de emoción al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30 (12:30 hora argentina), el Santo Padre presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, donde se espera una congregación multitudinaria.

El adiós oficial está programado para las 13:15, con una ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao. A las 13:45, el avión papal partirá de regreso al Vaticano. Su aterrizaje en el aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está previsto para el martes a las 10:25 hora italiana.

El balance de una visita histórica

La maratónica gira comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida. El domingo 8 aterrizó en Buenos Aires, iniciando un recorrido por la Argentina que incluyó misas multitudinarias en Palermo, Córdoba y Luján, además de su paso por el Cottolengo Don Orione en Claypole. En territorio argentino, la visita movilizó a más de seis millones de fieles y, si bien fue netamente pastoral, dejó mensajes de fuerte contenido social que resonaron en todo el arco político del gobierno de Javier Milei.

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El miércoles 11, León XIV inició el tramo final en Perú, con paradas en Lima, Chiclayo (su antiguo obispado), Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Este lunes, con su regreso a Roma, León XIV pondrá punto final a un viaje que selló su vínculo con Latinoamérica y que, de alguna manera, colmó en la Argentina el anhelo postergado por la ausencia del fallecido Francisco.