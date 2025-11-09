El papa León XIV reiteró su llamamiento a un cese al fuego en los conflictos armados y al compromiso por la paz En el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice además expresó su cercanía con las víctimas del "violento tifón" que azotó Filipinas esta semana

El papa León XIV reiteró este domingo su llamamiento a un cese al fuego en las regiones afectadas por la guerra y pidió que se hagan esfuerzos en las negociaciones de paz, tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

“En los últimos días, hemos rezado por los difuntos y entre ellos, lamentablemente, hay muchos que fueron asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos”, dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Vaticano.

En este sentido, el Papa destacó que “si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones“.

León XIV también expresó su “sincero aprecio” por aquellos que, “a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra”, en un llamado a la unidad y el esfuerzo compartido por la paz.

Por otra parte, el Papa expresó este domingo su cercanía con las víctimas del “violento tifón” que azotó Filipinas esta semana, dejando más de 220 muertos y un centenar de desaparecidos.

“Rezo por los difuntos y por sus familiares, por los heridos y los desplazados”, dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, mientras se dirigía a miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

El tifón Kalmaegi, uno de los más potentes de la temporada, arrasó esta semana Filipinas y dejó al menos 220 fallecidos y más de un centenar de desaparecidos.