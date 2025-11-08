Hamas entregó a Israel el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff Tenía 61 años y murió defendiendo su kibutz durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue devuelto en el marco del intercambio de restos acordado entre Israel y Hamas.

El gobierno de Israel confirmó este sábado que el cuerpo entregado el viernes por Hamas corresponde al argentino Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque del grupo terrorista al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Rudaeff vivía en el kibutz Nir Yitzhak, cerca de la Franja de Gaza, y fue uno de los encargados de la seguridad del lugar. Murió mientras intentaba defender a los vecinos junto a otros cuatro habitantes. Tenía 61 años, era voluntario y chofer de ambulancia, y su cuerpo había sido llevado a Gaza el mismo día del ataque.

El Ejército israelí informó que, tras un proceso de identificación forense, los restos fueron repatriados y entregados a su familia. “Podrán finalmente darle sepultura”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Nacido en Argentina, Rudaeff había emigrado a Israel de niño con sus padres. En el kibutz trabajó en el campo, manejó camiones y tuvo una fábrica de plásticos. Estaba casado con Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos y dos nietos. Su hijo menor, Ben, sobrevivió al ataque en el festival de música electrónica por la paz, donde fueron asesinadas más de 250 personas.

El contexto del intercambio

La devolución de su cuerpo se concretó en el marco de la tregua en Gaza, que incluye un acuerdo humanitario para el intercambio de restos. Israel entregó 15 cuerpos palestinos a cambio del de Rudaeff, en una operación coordinada por la Cruz Roja Internacional.

Hamas aún debe devolver los cuerpos de cinco rehenes más —cuatro israelíes y un tailandés—, según lo establecido en el acuerdo mediado por Estados Unidos. En total, el grupo se comprometió a restituir los restos de 28 rehenes fallecidos.

“No descansaremos hasta que todos vuelvan”

El Foro de Familias de Rehenes, que agrupa a los familiares de las víctimas, celebró la repatriación del cuerpo de Rudaeff y expresó que, aunque dolorosa, la noticia “reconforta en cierta medida a una familia que vivió más de dos años de angustia e incertidumbre”.

“No descansaremos mientras no vuelva a casa el último rehén”, señalaron en un comunicado.

La tregua entre Israel y Hamas continúa, aunque de forma frágil. El gobierno israelí acusa al grupo de demorar la devolución de los cuerpos, mientras que Hamas sostiene que muchos de los restos siguen sepultados bajo los escombros tras los bombardeos en Gaza.