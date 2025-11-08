Milei llegó a Bolivia para la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira El presidente argentino arribó este sábado por la mañana a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para participar de la ceremonia de asunción del mandatario electo.

El presidente Javier Milei arribó este sábado por la mañana a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para participar de la ceremonia de asunción del mandatario electo Rodrigo Paz Pereira.

Luego de mantener el viernes una ronda de reuniones con ejecutivos de grandes corporaciones en el Council of the Americas, donde alentó nuevas inversiones en la Argentina, el jefe de Estado emprendió viaje hacia el país vecino con una agenda estrictamente protocolar.

Según el cronograma oficial, Milei se trasladará por vía aérea a la ciudad de El Alto, donde se espera su llegada a las 10.20. A las 11 participará de la sesión solemne de apertura de la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego saludará formalmente al nuevo presidente boliviano.

A las 13 está prevista su presencia en la ceremonia tradicional de entrega del bastón de mando, uno de los actos centrales del recambio institucional en Bolivia. Tras cumplir con sus compromisos oficiales, Milei regresará a la Argentina: su arribo a Buenos Aires está programado para las 17.35.

Un cambio de etapa en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asumirá este sábado como nuevo jefe del Poder Ejecutivo tras imponerse en el balotaje del 19 de octubre con el 54,96% de los votos frente al conservador Jorge “Tuto” Quiroga, que obtuvo el 45,04%.

Su llegada al poder marca el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), que lideraron Evo Morales y el saliente presidente Luis Arce, y abre una nueva etapa política y económica en el país vecino.