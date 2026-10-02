El piloto de Flydubai contó cómo sobrevivió al ataque de su copiloto durante el vuelo Con la cabeza vendada y tubos en la nariz, Smit Machchhar se quebró al relatarle al primer ministro indio, Narendra Modi, cómo fueron esos momentos de tensión y terror.

Desde un hospital de Abu Dabi, el piloto de Flydubai, Smit Machchhar, habló por primera vez tras el ataque en pleno vuelo a Israel por parte de su propio copiloto y contó cómo actuó para evitar que la nave se estrellara. “Comprendí que si no me levantaba los pasajeros perderían la vida”, dijo. Lesionado, logró recuperar el control del vuelo que partió de Dubái con destino a Tel Aviv y aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

Con la cabeza vendada y tubos en la nariz, el capitán señaló: “Tenía muchas heridas. Había caído al suelo”. Su declaración fue frente al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una videollamada difundida este viernes por canales locales de televisión que pronto se replicaron en medios de todo el mundo. Ambos dialogaron después en guyaratí, idioma predominante en el estado occidental de Guyarat, de donde es oriundo Modi.

“Luchaba por mi vida. En un momento, comprendí que si no me levantaba… los pasajeros perderían la vida”, afirmó muy conmovido. Machchhar sufrió heridas graves durante el episodio del miércoles. De acuerdo con testigos y autoridades israelíes, abrió la puerta de la cabina cuando el Boeing 737 entró en un descenso pronunciado, lo que permitió que los pasajeros ingresaran y redujeran al atacante. El avión, que transportaba a 182 personas, desvió su ruta y aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Según señaló, él comprendió que el avión perdía altura y que debía llegar hasta la puerta para permitir el ingreso de pasajeros y tripulantes. “Y supe en ese momento: un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo”, relató.

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El capitán indicó que el agresor continuaba golpeándolo cuando logró abrir la puerta. Varios pasajeros ingresaron entonces a la cabina y redujeron al atacante. “Y entonces simplemente la abrí… y todos entraron”, dijo Machchhar y sumó: “Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que el sospechoso, un ciudadano omaní, fue detenido en Arabia Saudita y quedó bajo interrogatorio. El jefe de Estado sostuvo que la actuación del comandante evitó “un desastre como el 11 de septiembre”.

El piloto relató que una de sus hijas lo visitó en el hospital, pero se asustó al verlo en su estado actual. Su hijo menor, de dos años, todavía no pudo verlo. El odontólogo Shota Musaev, uno de los pasajeros que lo asistió, afirmó que Machchhar sufrió una “pérdida masiva de sangre” y heridas graves.

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“Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo”, le dijo el piloto a Modi. “No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí”, insistió. Machchhar recordó que, durante el ataque, recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. “El señor Hanuman me dio valor”, afirmó ante Modi. El profesional permanece internado en un hospital de Abu Dabi, donde continúa su recuperación. En primer lugar, había recibido atención en Arabia Saudita, país donde el avión aterrizó de emergencia.