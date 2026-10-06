El Vaticano confirmó que publicarán “el diario personal del papa Francisco” El volumen recupera y comenta apuntes que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024. Será publicado el 24 de noviembre en cinco idiomas y tendrá distribución en 94 países

El 24 de noviembre de 2026 se publicará en simultáneo a nivel mundial El Diario personal del Papa Francisco, un libro del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que presenta y comenta escritos personales de Jorge Mario Bergoglio.

El volumen permitirá conocer nuevos aspectos de la interioridad del papa Francisco, quien condujo la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte, el 21 de abril de 2025. Según informó Vatican News, el libro reúne apuntes que Bergoglio escribió durante más de tres décadas (desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024).

Cuándo se publica y dónde se distribuirá

La publicación será simultánea en cinco idiomas y llegará a 94 países. La edición italiana estará a cargo de la Libreria Editrice Vaticana, mientras que las versiones en español, inglés y portugués serán publicadas por las respectivas sedes de Penguin Random House. La edición francesa será realizada por Editions Albin Michel. La presentación del proyecto editorial a los editores internacionales se realizará durante la Feria del Libro de Fráncfort, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de octubre de 2026.

MIRA TAMBIÉN Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España

Un acercamiento a la vida personal de Bergoglio

El libro no se limita a reproducir los apuntes de Francisco, sino que Fernández los presenta y comenta, con el objetivo de ofrecer una mirada más profunda sobre la persona detrás del Pontífice argentino. “Con este libro, que creemos podrá ser apreciado por los lectores de todo el mundo, podremos conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino”, señaló Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación.

Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fue uno de los colaboradores cercanos de Francisco. Desde la Libreria Editrice Vaticana destacaron que el volumen forma parte de su tarea de difusión internacional de los escritos y las palabras de los papas.

El responsable editorial de la institución, Lorenzo Fazzini, señaló que existe satisfacción por poner a disposición de lectores de distintos países estas páginas personales de Francisco, presentadas a través del trabajo de uno de sus colaboradores más cercanos.