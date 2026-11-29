Elecciones en España: definen la continuidad de Pedro Sánchez o un giro hacia la derecha Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para renovar el Congreso y el Senado en una jornada decisiva. El mandatario socialista y su principal rival, Alberto Núñez Feijóo, ya votaron en Madrid, mientras que el cierre de las urnas será a las 16 de la Argentina.

España celebra este domingo sus elecciones generales en una jornada decisiva para definir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra retener el Ejecutivo o si se concreta un cambio de ciclo político encabezado por el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y los 209 asientos del Senado de las Cortes Generales. Los comicios se desarrollan en el marco de un amplio operativo de seguridad que cuenta con un despliegue superior a los cien mil efectivos en todo el territorio español.

El voto de los candidatos y el sistema parlamentario

El actual mandatario sufragó a primera hora de la mañana en Madrid y convocó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas para decidir el rumbo del país. “Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto. Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas de los años de democracia”, expresó Sánchez ante los medios de comunicación tras emitir su boleta.

Minutos más tarde, alrededor de las 10:30 hora local, su principal contrincante, Alberto Núñez Feijóo, votó en el colegio Ramiro de Maeztu de la capital española acompañado por su esposa, Eva Cárdenas. Si bien el dirigente conservador llega a la cita electoral con ventaja en las encuestas previas, el sistema parlamentario español —que no contempla instancia de segunda vuelta— exige alcanzar mayorías absolutas o simples durante la sesión de investidura en el Congreso para poder asumir la presidencia.

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El rol de los bloques y el inicio del escrutinio

En ese escenario de fragmentación política, el desempeño electoral de fuerzas como Vox, liderada por Santiago Abascal, y el espacio encabezado por Ada Colau resultará determinante para destrabar las futuras negociaciones de gobernabilidad y la conformación de alianzas.

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20:00 de España —16:00 de la Argentina—, horario en el que se dará inicio al escrutinio oficial de los sufragios.