El Tribunal del Mar resolverá este sábado el reclamo argentino para frenar la explotación petrolera del Reino Unido Argentina reclama que se preserven los recursos naturales mientras avanza una instancia de arbitraje y que no empiecen los proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas del archipiélago, como Sea Lion. Hay tres escenarios posibles.

Argentina conocerá este sábado la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) sobre las medidas provisionales solicitadas para tratar de impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido, en un caso que tiene la disputa sobre la soberanía de las islas de trasfondo.

El alto tribunal, con sede en Hamburgo (Alemania), dictará su providencia en una audiencia pública que comenzará a las ocho de la mañana de Argentina.

El dictamen será leído por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamaga, y se dará a conocer después de los dos días de vista oral celebrada los pasados 11 y 12 de noviembre en los que las delegaciones de Argentina y el Reino Unido expusieron sus argumentos a favor y en contra de las medidas cautelares, que pueden ser aceptadas en su totalidad, solo parcialmente, o rechazadas.

Las medidas que pide Argentina

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Argentina pidió al TIDM en octubre que obligue al Reino Unido a garantizar que no se lleven a cabo nuevas perforaciones destinadas a la explotación de hidrocarburos ni se instale infraestructura de producción alguna en la Cuenca Norte de las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina.

El Gobierno se refiere al proyecto Sea Lion, cuya decisión de inversión definitiva fue aprobada en 2025 y que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%).

Argentina argumenta la urgencia de su solicitud con los perjuicios a los que se expondría el país si en marzo de 2027 comenzasen las perforaciones, porque constituiría un “hecho consumado” con consecuencias “irreversibles”.

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El proyecto de explotación no consiste solo en encontrar petróleo, sino en extraerlo a partir de 2028 mediante hasta 26 pozos y un sistema integral de producción instalado en el lecho marino, diseñado para extraer más de 300 millones de barriles durante un período de 30 años, alegó en la vista oral la delegación argentina.

Además, argumentó, al igual que la soberanía territorial de las islas Malvinas es objeto de controversia, lo mismo ocurre con los espacios marítimos del archipiélago.

Por todo ello el Estado argentino solicitó además al TIDM que obligue al Reino Unido a abstenerse de cualquier otra medida que pudiera agravar la controversia sobre la soberanía, en particular, otorgar nuevas autorizaciones para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.

La delegación argentina se refirió durante la vista oral constantemente a la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas Malvinas.

Asimismo, alega que el archipiélago sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.

Además de pedir que se frene la ejecución del proyecto Sea Lion y que se otorguen otras licencias en el futuro, Argentina solicita como tercera medida que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en detrimento de sus derechos.

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Por último, exige que Londres “deje de impedir” que cumpla con las obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) sobre la protección y preservación del medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia.

El argumento británico

El Reino Unido pidió al TIDM que rechace todas las peticiones.

La delegación británica centró durante la vista oral sus argumentos en presentar el caso argentino como uno sobre la soberanía territorial terrestre de la isla —sobre la que “no hay duda”, en su opinión— de manera que el TIDM no es competente.

Londres afirmó que, mediante las medidas provisionales pedidas al TIDM, Argentina “pretende instrumentalizar la CONVEMAR y a la corte para su causa”.

“El pretexto”, alegó durante la vista oral, es el deseo de paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las Malvinas, pero Buenos Aires “ignora por completo el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales en beneficio de su propio desarrollo económico”, argumentó.

Además, alega que la delegación argentina no demostró de forma “plausible” ni “que vaya a sufrir perjuicio alguno” ni la urgencia de medidas provisionales, ya que “no habrá ninguna perforación hasta marzo de 2027” y no habrá más licencias en el futuro porque el régimen de concesión está suspendido.