El Tribunal del Mar rechazó el pedido de Argentina para frenar la explotación petrolera en Malvinas El organismo consideró que la controversia requiere determinar previamente la soberanía territorial sobre las islas. El Reino Unido se comprometió a no iniciar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó hoy por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.

La resolución fue difundida durante una audiencia pública que comenzó a las 8:00 de la Argentina en la sede del organismo internacional, en la ciudad alemana de Hamburgo.

Según la información, el Tribunal consideró que los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago.

Los magistrados entendieron que esa cuestión excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

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En consecuencia, el organismo consideró que no se verificaban los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse para resolver la controversia.

Por ese motivo, tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable planteados por la representación argentina.

No obstante, el Tribunal dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre:

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No iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027.

No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

No otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

La resolución aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

Asimismo, el organismo exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, prevista entre diciembre próximo y enero de 2027.

El litigio iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre continuará en esa instancia.

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El proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, es impulsado por las compañías Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

Fuente Noticias Argentinas