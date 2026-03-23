Estados Unidos advierte a sus ciudadanos por posibles ataques de grupos vinculados a Irán El Departamento de Estado emitió un comunicado de urgencia instando a extremar las precauciones, con especial foco en Medio Oriente. La advertencia surge tras las graves amenazas de un alto mando militar iraní sobre posibles atentados en destinos turísticos.

La escalada de violencia en Medio Oriente sigue encendiendo las alarmas en todo el planeta. Este domingo, el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a nivel mundial dirigida a todos sus ciudadanos que se encuentran en el exterior, instándolos a extremar las precauciones ante la amenaza inminente de grupos terroristas o facciones vinculadas al régimen de Irán.

A través del Departamento de Estado, y según la información difundida por el medio New York Post, Washington dejó en claro que el nivel de riesgo ha aumentado significativamente, no solo en la zona de conflicto directo, sino en cualquier punto geográfico donde existan intereses norteamericanos.

Riesgos de viaje y objetivos en la mira

El comunicado oficial aconseja a los estadounidenses seguir estrictamente las recomendaciones de las embajadas o consulados más cercanos y evaluar los riesgos antes de emprender cualquier desplazamiento internacional.

“Los grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”, subraya el texto del Departamento de Estado.

MIRA TAMBIÉN Trump anuncia un alto el fuego temporal de Estados Unidos en Medio Oriente

Las principales amenazas detalladas en la alerta:

Foco de conflicto Detalle de la advertencia oficial Vuelos y conectividad Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden provocar interrupciones repentinas en los viajes. Sedes diplomáticas Las instalaciones estadounidenses han sido y pueden ser objeto de ataques, incluso fuera de Medio Oriente. Puntos turísticos Riesgo de atentados en lugares de alta concurrencia o de esparcimiento internacional.

La amenaza directa que detonó la alerta

Esta advertencia global no es casual y se da en un contexto de extrema sensibilidad entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El detonante de este refuerzo en la seguridad fue una cruda advertencia lanzada días atrás por el portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi. El pasado viernes, el alto mando militar aseguró públicamente que podrían registrarse ataques en destinos turísticos frecuentados por occidentales, elevando el nivel de paranoia y obligando a la Casa Blanca a emitir este aviso de alcance mundial para proteger a sus ciudadanos.