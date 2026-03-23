Detuvieron a seis “mulas” que transportaban 500 cápsulas de cocaína en el estómago Nueve detenidos de nacionalidad boliviana y más de 10 kilos de cocaína secuestrados es el saldo de un fuerte operativo de Gendarmería en La Cocha. El control se realizó sobre un tour de compras que viajaba desde Salta, donde seis de los involucrados debieron ser internados tras confirmarse que transportaban cápsulas en sus estómagos.

Lo que simulaba ser un viaje de compras desde la frontera norte hacia Mendoza terminó siendo una peligrosa operación de tráfico humano. En un control de rutina en el límite entre Tucumán y Catamarca, la Gendarmería Nacional desbarató una red de “mulas” y secuestró más de 10 kilos de cocaína tras una requisa que incluyó radiografías y traslados hospitalarios de urgencia.

El nerviosismo que delató el plan

Todo comenzó sobre la Ruta Nacional 38, en la localidad de Huacra. Efectivos del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron un ómnibus de larga distancia que venía de Aguas Blancas (Salta). Durante la inspección, una pasajera perdió la calma. Ese rictus de nerviosismo fue la primera ficha del dominó: al requisarla, el personal femenino encontró envoltorios con droga adheridos a su cuerpo.

Sin embargo, el rastro no terminaba ahí. Tras encontrar más paquetes ocultos en las butacas y entre las prendas de otras dos mujeres, los gendarmes sospecharon de una modalidad mucho más macabra y arriesgada: la ingesta de cápsulas.

MIRA TAMBIÉN Continúa el operativo de salud en La Madrid

Radiografías de un peligro mortal

Bajo las órdenes del Juzgado Federal de Tucumán N° 2, los 53 pasajeros fueron trasladados para una revisión exhaustiva. A la mañana siguiente, las placas radiográficas confirmaron el peor escenario: cuatro mujeres y dos hombres tenían sus abdómenes repletos de cuerpos extraños.

Los involucrados fueron internados de inmediato en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos. Allí, bajo estricta custodia médica y policial, expulsaron un total de 503 cápsulas. El riesgo de muerte por el estallido de un solo envoltorio es casi del 100%, pero en esta ocasión, el cargamento llegó a pesarse en su totalidad.

Cifras y detenciones

El conteo final de Criminalística fue contundente: 752 cápsulas totales (sumando las ingeridas y las ocultas en ropa/bolsos). Esto da un total de 10 kilos con 316 gramos de cocaína de máxima pureza.

En total son nueve los detenidos, todos de nacionalidad boliviana.

Además del estupefaciente, la justicia secuestró celulares, dinero en efectivo y dispositivos de memoria que serán clave para desenterrar las conexiones de esta banda en el norte del país.

MIRA TAMBIÉN Secuestran 20 kilos de hojas de coca y mercadería de contrabando en las fronteras de Tucumán

Fuente La Gaceta