Europa registra un brote inusual de la gripe A y autoridades piden volver al uso de barbijos La variante H3N2 K se está propagando más rápido de lo habitual en varios países, con un aumento de casos previo a la temporada alta y cuadros más intensos. Gobiernos y organismos sanitarios reforzaron recomendaciones de prevención y sugieren utilizar mascarilla ante síntomas para reducir contagios. En Reino Unido cerraron algunas escuelas

Varios países europeos atraviesan estas semanas un incremento inusual de casos de gripe A, impulsado por la variante H3N2 K. El aumento llegó antes de lo previsto para la temporada y se caracteriza por generar cuadros más fuertes que los habituales.

Esta circulación temprana obligó a distintas administraciones a reforzar medidas de prevención y control.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó que la cepa se expandió “inusualmente rápido” en naciones como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Los sistemas de vigilancia detectaron la actividad gripal entre tres y cuatro semanas antes respecto de los últimos dos años.

La positividad semanal trepó al 17,1%, frente al 11% registrado la semana anterior. En Escocia, las autoridades sanitarias recomendaron intensificar el lavado de manos y permanecer en casa ante la aparición de síntomas.

En el Reino Unido, Daniel Elkeles, director ejecutivo de NHS Providers, llamó a la población a usar barbijo en espacios públicos si presentan señales compatibles con la gripe. Describió a la H3N2 K como una “cepa de gripe desagradable” que irrumpió antes de lo habitual y provoca malestares más severos.

“Cuando hablamos de algo como el coronavirus, creo que debemos volver al hábito de que si estás tosiendo y estornudando, pero no estás lo suficientemente enfermo como para no ir a trabajar, entonces tenés que usar una mascarilla cuando estés en espacios públicos, incluido el transporte público, para evitar las posibilidades de que le transmitas el virus a otra persona”, afirmó.

En la misma línea, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido recordó que “las mascarillas siguen siendo una herramienta útil para limitar la propagación de virus respiratorios en algunas situaciones”.

El impacto del brote también se refleja en instituciones educativas. Algunos establecimientos adoptaron nuevamente prácticas similares a las implementadas durante la pandemia. En la ciudad británica de Leeds, una escuela resolvió suspender asambleas y reforzar los puntos de desinfección. En Caerphilly, otro centro educativo debió cerrar temporalmente sus puertas, informó la BBC.

La gripe A H3N2 K llega antes de tiempo a Europa y ya provoca récord de hospitalizaciones.

La presión sobre el sistema de salud británico también creció: 1.717 pacientes con gripe ocupan camas por día en Inglaterra y 69 se encuentran en terapia intensiva, según datos difundidos por The Guardian. España atraviesa igualmente un marcado ascenso de contagios, con una tasa media superior a 600 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que algunas áreas superan los 1.600.

Qué caracteriza a la variante H3N2 K

El subclado K del virus H3N2 presenta un conjunto de mutaciones que le permite evadir en mayor medida la inmunidad adquirida, ya sea por infecciones previas de gripe o coronavirus o por vacunación. Este comportamiento facilita su rápida propagación y afecta sobre todo a niños menores de cinco años y adultos mayores.

Entre los síntomas predominan la fiebre alta, el malestar general intenso, dolores musculares, tos seca y cansancio pronunciado.