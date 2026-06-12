Facebook, Instagram y otros servicio de Meta sufrieron una caída a nivel mundial Los usuarios de Facebook y Messenger de distintos países informan que actualmente no pueden acceder a la plataforma de redes sociales.

Facebook, Messenger e Instagram sufren una caída en lo que parece ser una interrupción masiva del servicio a nivel mundial.

Los usuarios de Facebook, Messenger e Instagram de distintos países como la Argentina, el Reino Unido, Canadá, Filipinas, España, Estados Unidos y Hungría informaron que no pueden acceder a la plataforma de redes sociales propiedad de Meta, tanto desde la aplicación como desde el sitio web.

Los problemas comenzaron a afectar a las plataformas de Meta alrededor de las 10 cuando los usuarios tuvieron dificultades para cargar las publicaciones y recibieron un mensaje de “página no encontrada” o “error inesperado”.

Algunas personas reportaron que fueron desconectadas, no pueden iniciar sesión o tuvieron problemas para ver comentarios.

El sitio especializado DownDetector registró más de 41.500 informes de que la red social Facebook estaba caída. Según downforeveryoneorjustme.com, se registraron más de 8.000 informes de problemas con Instagram.

También está caída la página de inicio de Meta, que muestra un mensaje de error.

La compañía de Mark Zuckerberg aún no confirmó la causa del problema.

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Fuente TN