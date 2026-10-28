Flávio Bolsonaro se autoproclamó “verdadero presidente electo” y agradeció a Milei y Trump El dirigente difundió un comunicado en el que desconoció la victoria de Lula da Silva y volvió a denunciar irregularidades electorales sin presentar pruebas.

El senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, se proclamó este miércoles el “verdadero presidente electo” del país. Lo hizo mediante una carta abierta difundida en sus redes sociales tras llegar a Estados Unidos, donde también agradeció a los presidentes Javier Milei y Donald Trump por la ayuda recibida.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro arribó a Miami junto con su familia, después de salir de Brasil por vía terrestre hacia Argentina y abordar un vuelo privado que hizo escala en Ecuador. Su partida se produjo en medio de una investigación judicial y después de que las autoridades brasileñas dispusieran medidas relacionadas con sus pasaportes.

En la carta, Bolsonaro desconoció el resultado de la segunda vuelta electoral y denunció un supuesto fraude. También cuestionó al Supremo Tribunal Federal (STF) y sostuvo que es víctima de una persecución política.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, expresó al comienzo del documento.

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A continuación, agradeció al presidente Javier Milei por su “valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad”. También manifestó su reconocimiento a Trump y al pueblo estadounidense por recibirlo.

Bolsonaro sostuvo que durante los comicios se produjeron irregularidades y acusó a las autoridades judiciales de favorecer la reelección de Lula. Entre sus cuestionamientos mencionó la ampliación del horario de votación y el incremento de votos obtenido por el actual presidente entre la primera y la segunda vuelta.



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El excandidato afirmó que no existe una orden de detención en su contra y justificó su salida de Brasil por temor a una eventual persecución judicial.

“No he huido de Brasil; he salido por Brasil”, aseguró. Según su versión, decidió trasladarse a Estados Unidos para evitar posibles restricciones a su actividad política.

El senador también anunció que pretende encabezar la oposición brasileña desde el exterior. “Lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”, manifestó en un mensaje dirigido a legisladores y gobernadores aliados.

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Además, adelantó que en los próximos días presentará una estrategia de movilización política mediante mecanismos que describió como pacíficos y legítimos.

“Salí de Brasil, pero no he abandonado a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre”, concluyó.

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