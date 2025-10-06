Esperanza en Egipto: Israel y Hamas inician diálogo para un alto el fuego tras dos años de guerra en Gaza Israel y el grupo islámico Hamas iniciaron este lunes en el balneario egipcio de Sharm el Sheik conversaciones indirectas cruciales para negociar un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a dos años de devastadora guerra en la Franja de Gaza. El diálogo se produce justo en la víspera del segundo aniversario del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

El proceso es impulsado directamente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien envió a su enviado a la región, Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, para unirse a la delegación en la costa del Mar Rojo, junto a mediadores de Egipto y Qatar.

Enfoque Inmediato: Intercambio de Rehenes

Las discusiones, según la Cancillería egipcia, se centrarán inicialmente en el intercambio de rehenes por detenidos palestinos en Israel. Si las negociaciones avanzan rápidamente, se estima que las liberaciones podrían concretarse en los próximos tres días.

Se cree que 48 cautivos permanecen retenidos en Gaza, de los cuales una veintena seguiría con vida, incluidos los ciudadanos argentinos Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio. El acuerdo también incluiría la repatriación de los cuerpos de secuestrados, como el del argentino Lior Rudaeff. La Cruz Roja, intermediaria clave, ya ha mantenido una “reunión de preparación” con el coordinador israelí de rehenes, Gal Hirsch

La Propuesta de Trump y los Puntos de Fricción

El diálogo busca ultimar los “mecanismos y detalles” de la primera fase de un amplio plan de 20 puntos presentado por Trump.

Primera Etapa: Incluiría la retirada de tropas israelíes para facilitar la liberación de los rehenes.

Incluiría la retirada de tropas israelíes para facilitar la liberación de los rehenes. Punto Crítico: Fuentes árabes señalan que la mayor controversia es la ubicación de la presencia militar israelí. Mientras EE. UU. (a través del jefe del departamento de Estado, Marco Rubio) sugiere una retirada hasta la “línea amarilla” previa a agosto pasado, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, advirtió que las tropas mantendrán el “control operativo sobre las zonas de avanzada” para poder retomar la ofensiva “en cualquier momento” si Hamas incumple.

Delegaciones Clave:

Israel: Encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer .

Encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, . Hamas: Representada por el jefe negociador, Jalil al Haya.

Un Acuerdo Incompleto pero Necesario

Analistas advierten que el acuerdo en negociación es un “cese el fuego” y no una “solución estructural”, pero es lo mejor disponible ante la emergencia.

El plan completo de Trump prevé:

El fin total de la guerra. La liberación de todos los rehenes. La formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair. La desmilitarización del enclave. La posibilidad de negociar a futuro la creación de un Estado palestino (punto rechazado por el gobierno israelí).

Según el analista Jairo Lugo Ocando, Hamas ha aceptado tres elementos importantes para avanzar: no formar parte del gobierno de transición, permitir la presencia de fuerzas árabes de terceros países en Gaza, y liberar a todos los rehenes. Sin embargo, persisten preocupaciones ya que “Hamas no dijo que va a entregar las armas e Israel no se comprometió con un cese del fuego total”.

A pesar de las limitaciones, el analista Mkhaimer Abusada destacó que la “aceptación de Hamas de la propuesta de Trump” es el avance más importante hasta la fecha. Expertos insisten en que, aunque hay razones para el optimismo, una solución duradera requerirá una respuesta política que incluya la independencia palestina.