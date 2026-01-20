Javier Milei llegó a Davos y se prepara para participar del Foro Económico Mundial El Presidente arribó en helicóptero a la ciudad donde se desarrollará el Foro Económico Mundial. Allí disertará mañana y mantendrá reuniones con inversores extranjeros que operan en la Argentina

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial (WEF), que potenció su relevancia por la tensión entre Estados Unidos y los principales países europeos, a partir de la intención de Donald Trump de anexar Groenlandia por razones de seguridad nacional.

El jefe de Estado arribó a Zurich y llegó a Davos antes de lo previsto (al menos un par de horas antes) porque fue trasladado en helicóptero, algo inusual porque la conexión entre ambas ciudades suele hacerse por vía terrestre.

En su primera imagen desde Suiza, Milei se mostró sobre la nieve y vestido con el mameluco de YPF, acompañado por Karina Milei -secretaria General-, Pablo Quirno -canciller-, Luis Caputo -ministro de Economía- y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.

La agenda oficial indica que Milei -el jefe de Estado que mayor interés concita en el Foro después de Trump- se encontrará esta noche (hora de Suiza) con Maurice Ostro, un filántropo y emprendedor británico muy conectado con Boris Johnson, expremier británico. Ostro es reconocido por su trabajo ecuménico entre cristianos y judíos, una agenda interreligiosa que interesa al presidente.

Mañana es el día clave de la gira presidencial porque el mandatario disertará durante 30 minutos en el Foro Económico de Davos. Antes de su participación –en el mismo auditorio– estará Donald Trump, que desplegará una agenda acorde con la crisis que protagonizan Estados Unidos y Europa.

El presidente utilizará su tiempo para describir su mirada sobre el tablero internacional, ratificar su alineamiento con Estados Unidos y hacer un balance de su programa de ajuste económico.

Antes de hablar en el Foro Económico, Milei saludará a Guy Parmelin, titular de la Confederación Suiza, y a continuación participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

Mañana, el presidente seguramente describirá cómo funcionó el plan de ajuste para llevar la inflación 2025 a su nivel más bajo en ocho años.

Al mismo tiempo que el mandatario argentino estará dando su discurso, el presidente Trump será anfitrión de dos reuniones sucesivas con mandatarios extranjeros e influyentes banqueros, inversores y CEO´s de Estados Unidos.