Kamala Harris: “debemos aceptar los resultados y haremos una transferencia de poder pacífica”

La vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, llamó esta tarde al flamante

presidente electo Donald Trump y reconoció su triunfo en los comicios de este martes.

La Vicepresidente brindó un discurso ante sus seguidores desde la Universidad de Howard, en Washington, en el que reconoció que “ el resultado de esta elección no es lo que queríamos , no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos” pero, de igual forma, “la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará” .

“Está bien sentirse triste y decepcionado, pero sepan que todo estará bien. Suelo decir que, cuando luchamos, ganamos, pero la cuestión es la siguiente: a veces la lucha lleva tiempo. Eso no significa que no vayamos a ganar. Lo importante es no rendirse nunca, no dejar nunca de intentar hacer del mundo un lugar mejor”, insistió.