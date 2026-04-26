Las imágenes clave del intento de atentado contra Donald Trump El presidente estadounidense y su gabinete fueron retirados ilesos por el Servicio Secreto durante la cena de corresponsales, tras registrarse un incidente armado en el hotel. El atacante, un maestro de 31 años, portaba varias armas. La administración de Javier Milei condenó el hecho y apuntó contra la "retórica violenta".

La tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se transformó en un escenario de pánico y máxima tensión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de urgencia por agentes del Servicio Secreto tras registrarse un intento de atentado en las instalaciones del Hotel Washington Hilton. Pese a la gravedad del incidente, tanto el mandatario como los miembros de su gabinete resultaron ilesos.

Pánico, estruendos y evacuación

El dramático episodio se desató a los pocos minutos de iniciada la gala en la capital estadounidense. Según los reportes, se escucharon fuertes estruendos provenientes del lobby del hotel, lo que activó de inmediato el protocolo de máxima seguridad.

Las imágenes del momento muestran cómo un grupo de agentes armados irrumpió en el escenario, rodeó a Trump para cubrirlo físicamente y lo escoltó a paso acelerado hacia una sala segura dentro del complejo, resguardando también a los principales funcionarios de su administración.

El perfil del detenido

El rápido accionar de los anillos de seguridad permitió neutralizar la amenaza antes de que la situación pasara a mayores. El atacante fue interceptado y reducido a escasos metros del ingreso al salón principal.

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Las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Allen, un maestro de 31 años oriundo del estado de California. Más tarde, al referirse al incidente, el propio Donald Trump confirmaría la peligrosidad del individuo al asegurar que fue detenido portando “varias armas”.

La palabra de Trump: “Una noche intensa”

Una vez asegurado en una zona protegida, el jefe de Estado norteamericano utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a la población y referirse a lo sucedido.

En su mensaje, Trump describió la jornada como “una noche intensa”, aprovechó para elogiar el rápido y eficaz accionar de la policía y del Servicio Secreto y, mostrando su habitual postura desafiante ante la adversidad, pidió que “el espectáculo continúe”.

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