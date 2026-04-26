Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada expresó su "más enérgico repudio" tras el incidente de seguridad en la cena de corresponsales. El Ejecutivo argentino apuntó contra la "retórica violenta" y se solidarizó con el pueblo estadounidense.

El Gobierno del presidente Javier Milei emitió un contundente mensaje de condena frente al tiroteo registrado este último fin de semana en la ciudad de Washington, evento que obligó a la evacuación de urgencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

A través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas, la administración libertaria expresó su “más enérgico repudio” ante el ataque ocurrido en las instalaciones del hotel Washington Hilton y celebró que el jefe de Estado norteamericano haya salido ileso del dramático episodio.

El foco en la “retórica violenta”

Lejos de emitir un simple mensaje protocolar, el Gobierno argentino aprovechó el comunicado para sentar una postura política respecto al origen de este tipo de atentados. Desde la Casa Rosada apuntaron directamente contra la “retórica violenta” que, según el análisis del Ejecutivo, es la principal responsable de alimentar y motivar estos hechos de extrema gravedad.

Además de la condena, el texto oficial destacó el alivio por el estado de salud de Trump y expresó la completa solidaridad de la Argentina para con las autoridades y el pueblo de los Estados Unidos en este tenso momento.

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Un episodio que sacudió al mundo

El incidente, que tuvo lugar durante la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, desató el pánico entre periodistas, funcionarios y legisladores. Ante los estallidos, el Servicio Secreto activó de inmediato sus máximos protocolos de seguridad, evacuando a Donald Trump y a los principales miembros de su gabinete hacia zonas seguras.

Las claves de la respuesta argentina:

Condena absoluta: El Gobierno calificó el hecho con su “más enérgico repudio”.

El Gobierno calificó el hecho con su “más enérgico repudio”. El motivo subyacente: Se responsabilizó a la “retórica violenta” por propiciar este tipo de ataques contra figuras políticas.

Se responsabilizó a la “retórica violenta” por propiciar este tipo de ataques contra figuras políticas. Solidaridad: Mensaje de apoyo directo a las autoridades estadounidenses y alivio por la integridad física de Trump, quien resultó ileso.

El ataque no solo encendió las alarmas en Norteamérica, sino que generó una rápida repercusión a nivel internacional. Distintos líderes políticos alrededor del mundo ya han manifestado su rechazo categórico al hecho, mientras las fuerzas de seguridad estadounidenses avanzan a paso firme en la investigación para esclarecer todos los detalles del intento de atentado.