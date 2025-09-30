Llegó a Ezeiza el cuarto avión con argentinos deportados de Estados Unidos Un grupo de siete ciudadanos del país arribó este martes por la madrugada al aeropuerto internacional de Ezeiza en un avión contratado por el ICE, el organismo encargado de llevar adelante la avanzada antimigratoria de Donald Trump.

Un avión contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), aterrizó este martes por la madrugada en el aeropuerto internacional de Ezeiza con siete ciudadanos argentinos deportados. Se trata del cuarto vuelo con argentinos expulsados desde el país norteamericano. Entre los ciudadanos que llegaron al país se encontraba una mujer que hacía 25 años que había emigrado a Florida, donde trabajaba como mesera.

Esta política de “tolerancia cero” se aplica por diversas razones, como el vencimiento de visas, ingresos irregulares o la comisión de delitos. Aunque entre los deportados de este último vuelo trascendió que había casos vinculados a explotación sexual y conducción en estado de ebriedad, los familiares denuncian que la medida afecta indiscriminadamente.

La hermana de una de las deportadas, la mujer que hacía 25 años trabajaba como moza en Florida, dijo, en declaraciones a La Nación +, que antes de ser expulsada la mujer estuvo cuatro meses detenida y que durante ese tiempo sus familiares casi no tuvieron contacto con ella, más allá de unas pocas comunicaciones telefónicas.

“Están echando también a gente laburante, al que fue a buscar un futuro mejor”, afirmó una de las presentes, criticando que incluso aquellos que regularizaron su situación migratoria son expulsados si tuvieron un período de ilegalidad en el pasado.

Desde que comenzaron estos vuelos en junio, la cifra de argentinos deportados se acerca al medio centenar.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió que el monitoreo sobre los titulares de visas es continuo y que el incumplimiento de las leyes de inmigración resultará en la revocación de la visa y la deportación.

Con estos vuelos, la administración Trump expulsó a más de 400 mil inmigrantes de forma forzada en menos de 250 días.