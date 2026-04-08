Los cinco turistas argentinos acusados de robo en un shopping de Miami fueron absueltos Los hombres habían sido detenidos por un supuesto hurto en un centro comercial de la ciudad estadounidense en noviembre del 2025

Los cinco turistas argentinos que fueron detenidos en Miami a fines de noviembre del 2025 fueron absueltos luego de que la Justicia de Estados Unidos determinara que no realizaron ningún hecho delictivo.

Los hombres habían sido detenidos y acusados de haber robado a través de la modalidad mecheros en un paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.

Roberto Castillo, abogado de los acusados, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas, que la Justicia estadounidense dictaminó la absolución de Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua.

“Es un alivio”, afirmó el abogado y además aclaró que se trató de una “Exageración policial. Son personas inocentes para el estado de Florida y para la Argentina. Estamos satisfechos”, remarcó.

MIRA TAMBIÉN Los buques ya pueden cruzar por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de tregua entre Irán y Estados Unidos

Los imputados se habían presentado ante la jueza Mindy Glazer, que había fijado una fianza de 4.000 dólares por cada uno para poder ser liberados, ya que todos tenían sus pasajes de vuelta al país.

El pasado 4 de diciembre, los acusados habían vuelto al país y se trasladaron a Mendoza, ciudad en la que se quedaron hasta el conocimiento de su absolución.

Ahora, los cinco mendocinos podrán volver a Estados Unidos sin impedimento y, según el abogado Castillo, no tendrán inconvenientes con el visado.