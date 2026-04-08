Los buques ya pueden cruzar por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de tregua entre Irán y Estados Unidos Según el gobierno estadounidense, el paso de los buques se lleva adelante en coordinación con las fuerzas armadas iraníes.

En el primer día de tregua en Medio Oriente, los buques ya comenzaron a cruzar por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más discutidos en la negociación del alto el fuego ya que se trata de una ruta crucial para el suministro mundial de hidrocarburos.

Estados Unidos e Irán acordaron frenar los ataques por dos semanas; durante este período, el tránsito por la vía solo se llevará adelante en “en coordinación con las fuerzas armadas iraníes”, según lo que declaró en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Los primeros buques en transitar por el estrecho, según el sitio marítimo Marine Traffic, fueron el granelero NJ Earth, propiedad de un armador de Grecia y el Daytona Beach, con bandera de Liberia. Los dos barcos habían zarpado previamente del puerto de Bandar Abbas, en Irán.

Según un analista de riesgos comerciales de la firma global de inteligencia comercial Kpler, explicó que se va a necesitar más tiempo que dos semanas de alto el fuego para que todos los buques acumulados que se encuentran en la zona del estrecho puedan atravesar la vía. “Por ahora, hay alrededor de 1.000 en la zona y aproximadamente el 80% todavía están varados en el golfo Pérsico”, dijo a CNN.

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En épocas fuera de guerra, el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo y gas circulaba por el estrecho de Ormuz, en cambio del 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 buques atravesaron la plataforma marítima. Esto significa una baja del 95 por ciento respecto a los días previos al conflicto. según datos que reveló la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.