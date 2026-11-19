En las últimas horas, los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron en una inédita reunión trilateral que se llevó a cabo en la ciudad de Shenzhen. Allí, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin estuvieron reunidos durante una hora y 20 minutos.
Durante la reunión, los presidentes defendieron la cooperación entre grandes potencias y hablaron sobre un eventual desarme nuclear. La agencia de noticias china, Xinhua, publicó la declaración de paz que firmaron los tres líderes en el que se comprometieron a preservar la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.
El segundo punto es en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que pone en riesgo mundial del petróleo. Los tres presidentes acordaron “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todas las naciones” para sostener los flujos energéticos estables.
Además, reconocieron el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales que son “de suma importancia”. Los tres coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros órganos similares no deben abusar de su jurisdicción”.
Por último, y en el marco del desarme nuclear, el acuerdo manifiesta que, los tres presidentes reafirmaron que una guerra nuclear no se puede vencer y que nunca debe librarse.