Los cuatro puntos “de paz” que acordaron Trump, Putin y Xi Jinping La histórica cumbre trilateral se llevó adelante durante una hora y 20 minutos en la localidad de Shenzen. Además, los líderes mundiales acordaron reformar la ONU.

En las últimas horas, los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron en una inédita reunión trilateral que se llevó a cabo en la ciudad de Shenzhen. Allí, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin estuvieron reunidos durante una hora y 20 minutos.

Durante la reunión, los presidentes defendieron la cooperación entre grandes potencias y hablaron sobre un eventual desarme nuclear. La agencia de noticias china, Xinhua, publicó la declaración de paz que firmaron los tres líderes en el que se comprometieron a preservar la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Los mandatarios acordaron reformar la ONU, un primer punto clave ya que los tres países son todos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El objetivo de esto es que Naciones Unidas “pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales”.

El segundo punto es en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que pone en riesgo mundial del petróleo. Los tres presidentes acordaron “aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todas las naciones” para sostener los flujos energéticos estables.

Además, reconocieron el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales que son “de suma importancia”. Los tres coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros órganos similares no deben abusar de su jurisdicción”.

MIRA TAMBIÉN Putin aseguró que Rusia, Estados Unidos y China buscan una salida a la guerra en Ucrania

Por último, y en el marco del desarme nuclear, el acuerdo manifiesta que, los tres presidentes reafirmaron que una guerra nuclear no se puede vencer y que nunca debe librarse.