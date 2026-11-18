Cumbre histórica entre Xi Jinping, Trump y Putin en China Los mandatarios intercambiaron palabras de cortesía antes de tomar sus lugares para una foto grupal en el foro en Shenzhen.

Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia intercambiaron este miércoles sus primeros saludos en Shenzhen, un día antes de su reunión trilateral, una cita sin precedentes que despierta expectativa en buena parte del mundo.

Las transmisiones de video mostraron al ruso Vladimir Putin estrechando la mano del estadounidense Donald Trump, y a ambos intercambiando palabras de cortesía con su anfitrión, Xi Jinping, antes de tomar sus lugares para una foto grupal en la cumbre de la APEC, el foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. Fue el primer encuentro cara a cara entre Trump y Putin desde la cumbre de Alaska, en agosto de 2025.

Las imágenes muestran además a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, recibiendo a Trump. El saludo con Putin llegó horas después de la llegada del presidente estadounidense, que aterrizó a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas.

Anteriormente, Xi, que rara vez va al aeropuerto a recibir a líderes extranjeros, esperó a Trump a pie de pista. Los dos se saludaron cordialmente y Trump llegó a apoyarle brevemente un brazo sobre el hombro, mientras aviones de combate sobrevolaban el lugar. El líder chino le dijo que espera “un intercambio profundo de opiniones” para promover “una relación constructiva y estratégicamente estable”, basada en “el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, según la prensa estatal.

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El gesto devuelve el de septiembre, cuando Trump esperó a Xi en la base aérea Andrews, cerca de Washington, al comienzo de una visita de tres días del líder chino.

Putin había llegado antes, el martes por la noche, y pasó más de dos horas con Xi este miércoles, almuerzo incluido. Funcionarios rusos dijeron que hablarían de energía y finanzas y, en un formato más reducido, de política exterior, con Ucrania y Corea del Norte entre los temas.

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Qué se espera de la reunión

La reunión trilateral será el jueves a las 14.30 hora local (06.30 GMT). Los tres podrían abordar la guerra de Rusia en Ucrania y la de Estados Unidos en Irán, además del comercio, la inteligencia artificial y las armas nucleares.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que es improbable que Putin y Trump tengan tiempo para negociaciones bilaterales a fondo, y el Kremlin había precisado antes que, si hablan, probablemente sería de manera informal. Trump, en cambio, había dicho que quería hablar con Putin por separado.

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Trump aseguró el martes que “estamos muy cerca” de un acuerdo sobre Ucrania, y sus palabras contrastaron con las de asesores que habían anticipado que la guerra no sería parte de la reunión. Washington precisó que también se tratarán Irán y el desarme nuclear, después de que en febrero expirara el tratado bilateral con Rusia sobre armas atómicas. Beijing, por su parte, se limitó a hablar de “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.

El fantasma de Yalta

La cita fue comparada con la conferencia de Yalta de 1945, en la que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética formalizaron esferas de influencia y sentaron las bases del orden de posguerra, un episodio que se volvió sinónimo de acuerdos entre grandes potencias impuestos a países más pequeños. Algunas capitales europeas y asiáticas temen que las mayores potencias militares del mundo ignoren sus intereses. Ucrania, Europa y Taiwán seguirán la reunión de cerca.

Putin llega a la cita tras quedar aislado de Occidente por la invasión de Ucrania en 2022. Ante empresarios reunidos en la APEC, pidió “unidad en lugar de división (…) y diálogo en lugar de ultimátums” y calificó de “muy útil” la cumbre trilateral. Dijo además que las sanciones occidentales fracasaron.

Horas después, el primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió que las medidas contra Moscú “se intensificarán” si continúa la guerra. Xi, por su parte, pidió una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y libre comercio.

Fuente Infobae