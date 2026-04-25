Los Kelpers respondieron a versiones sobre un posible cambio de postura de Estados Unidos Tras versiones en Washington sobre una eventual revisión del apoyo a Reino Unido, desde las islas volvieron a invocar la autodeterminación. Estados Unidos ratificó su “neutralidad” en la disputa de soberanía con Argentina.

En medio de versiones surgidas en Estados Unidos sobre una posible revisión del respaldo a Reino Unido en torno a las islas Malvinas, habitantes del archipiélago -ocupado por Gran Bretaña y cuya soberanía reclama la Argentina- difundieron un pronunciamiento en el que reiteraron su posición.

Un portavoz local sostuvo que la autodeterminación es un derecho reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y volvió a mencionar el referéndum realizado en 2013, en el que la población votó mayoritariamente por mantener el estatus de territorio británico de ultramar. En esa línea, expresaron su confianza en el compromiso del gobierno británico.

Las declaraciones se conocieron luego de que medios internacionales informaran sobre un correo interno del Pentágono que plantearía evaluar el apoyo diplomático a territorios bajo administración europea, entre ellos las islas Malvinas, en el marco de tensiones con aliados de la Otan vinculadas a la política exterior de Estados Unidos.

Desde el Reino Unido, un portavoz del gobierno reafirmó que la soberanía británica sobre las islas “no está en cuestión” y reiteró su postura histórica en relación con la administración del archipiélago.

La posición de Estados Unidos

Tras la difusión de esas versiones, el Departamento de Estado norteamericano aseguró que no hubo cambios en su postura. “Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad constante”, indicaron fuentes oficiales.

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En ese sentido, señalaron que Estados Unidos reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, así como la administración de hecho británica, pero sin tomar posición sobre el fondo del reclamo.

Por su parte, desde el Pentágono evitaron precisar el alcance del documento filtrado y se limitaron a señalar que se elaboran distintas alternativas de política exterior en función de la relación con los aliados.

La cuestión Malvinas continúa siendo un punto sensible en la agenda internacional, con el reclamo histórico de soberanía por parte de la Argentina, respaldado por resoluciones de las Naciones Unidas que instan al diálogo entre las partes.