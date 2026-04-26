Donald Trump fue evacuado de urgencia de una cena en medio de un tiroteo El presidente de Estados Unidos y su gabinete fueron retirados por el Servicio Secreto tras escucharse estallidos en el lobby del hotel. Hay un sospechoso detenido y el mandatario confirmó que resultó ileso. "Fue una noche intensa", aseguró.

La tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se vio abruptamente interrumpida este sábado por la noche tras un grave incidente de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de urgencia por agentes del Servicio Secreto luego de que se escucharan fuertes estallidos en el lobby del Hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba el evento.

El operativo de evacuación incluyó a la primera dama, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a varios miembros de la primera línea del Gobierno, quienes resultaron ilesos tras la rápida activación del protocolo de seguridad.

Pánico en el salón y armas desenfundadas

El episodio se desató a los pocos minutos de iniciada la velada, cuando el mandatario ya se encontraba sentado en el estrado. Según reportes oficiales y testimonios de los presentes, el caos se apoderó del salón: periodistas, funcionarios y legisladores se arrojaron al suelo para cubrirse al escuchar los ruidos.

Las imágenes de la transmisión oficial y de los medios mostraron el dramático momento en que los agentes de seguridad irrumpieron en el escenario, con sus armas desenfundadas, para rodear y escoltar a Trump fuera del recinto.

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De acuerdo con el pool de prensa de la Casa Blanca, durante la confusión inicial un agente gritó “¡Disparos!”. Una de las asistentes relató haber escuchado tres fuertes estruendos y haber visto caer a un hombre, mientras las fuerzas de seguridad tomaban posiciones estratégicas en el edificio. Las autoridades confirmaron rápidamente la detención de un sospechoso vinculado al aparente incidente.

El mensaje de Trump y los funcionarios evacuados

Minutos después de ser puesto a resguardo, el presidente utilizó su red social, Truth Social, para llevar tranquilidad. Trump calificó el hecho como “una noche intensa” en la capital estadounidense y no dudó en elogiar la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. Además de confirmar la detención del tirador, el mandatario recomendó que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que acataría las indicaciones de las autoridades, quienes debían evaluar los pasos a seguir.

El operativo de resguardo alcanzó a la cúpula del poder estadounidense. Entre los evacuados a salas seguras se encontraban:

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Marco Rubio , secretario de Estado.

, secretario de Estado. Pete Hegseth , secretario de Defensa.

, secretario de Defensa. Tulsi Gabbard , directora de Inteligencia Nacional.

, directora de Inteligencia Nacional. Kash Patel, director del FBI.

Legisladores de ambos partidos también confirmaron a través de sus redes sociales que fueron trasladados a zonas protegidas dentro del hotel.

El evento, una de las citas más importantes y tradicionales del calendario político en Washington, había generado una enorme expectativa este año. Se trataba de la primera asistencia de Trump a la gala en calidad de mandatario, un hecho de gran relevancia dada su históricamente tirante relación con gran parte de la prensa. Los organizadores indicaron que la cena podría reanudarse, aunque la participación del presidente quedó en suspenso.