Quién es el detenido por el intento de atentado contra Donald Trump durante la cena de corresponsales Se trata de Cole Allen, un maestro de 31 años oriundo de California. Fue neutralizado por el personal de seguridad tras irrumpir corriendo en el lobby del hotel. El presidente estadounidense confirmó que el atacante estaba armado.

Tras el tenso momento vivido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, que motivó la evacuación de urgencia del presidente Donald Trump y gran parte de su gabinete, las autoridades lograron identificar y detener al sospechoso del intento de ataque.

El individuo arrestado es Cole Allen, un hombre de 31 años de edad y de profesión maestro, oriundo del estado de California.

El accionar de Allen y la respuesta del Servicio Secreto

De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, Allen intentó sortear los anillos de seguridad irrumpiendo a la carrera en el lobby del Hotel Washington Hilton, lugar donde se desarrollaba el evento.

Sin embargo, el sospechoso no logró su objetivo de ingresar al salón principal donde se encontraba el mandatario y los cientos de invitados. La rápida intervención del personal del Servicio Secreto y los equipos de custodia resultó fundamental: Allen fue interceptado a escasos metros del acceso principal y reducido antes de que la situación pasara a mayores.

MIRA TAMBIÉN A 40 años de la catástrofe de Chernobyl: el legado radiactivo que aún pesa sobre una Ucrania en guerra

La confirmación de Trump y la investigación en curso

El intento de atentado no dejó heridos, pero generó escenas de pánico y la inmediata activación del protocolo de evacuación para las máximas autoridades del país.

Horas después del episodio, el propio Donald Trump se refirió al hecho y aportó un dato alarmante sobre el detenido. El presidente confirmó que el atacante portaba varias armas, aunque destacó la eficacia del operativo al señalar que no logró vulnerar los estrictos controles dispuestos para resguardar la velada.

Actualmente, Cole Allen permanece bajo custodia y a disposición de la Justicia. Las autoridades competentes ya iniciaron una exhaustiva investigación para esclarecer los motivos detrás del intento de ataque y determinar si el docente californiano actuó en solitario o formaba parte de algún tipo de red o plan con apoyo externo.