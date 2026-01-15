María Corina Machado calificó su reunión con Donald Trump como “muy buena” La cumbre servirá para intercambiar perspectivas sobre dinámicas internas, apoyo internacional y posibles pasos hacia una transición política en el país caribeño.

En plena incertidumbre por el futuro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió este jueves con la líder antichavista y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La ex congresista venezolana calificó como “muy bueno” y “genial” su encuentro con el mandatario republicano Donald Trump, tras un almuerzo a puertas cerradas en un comedor privado de la Casa Blanca.

La dirigente política habló brevemente con la prensa al término del encuentro, aunque no brindó detalles sobre los temas tratados.

Machado aspira a tener línea directa con Washington en momentos en que el republicano afianza su diálogo con la actual líder del gobierno chavista, Delcy Rodríguez, y en medio de una fuerte presión de la oposición en el país caribeño para la liberación de todos los presos políticos.

Las claves de la conversación entre Trump y Delcy Rodríguez

De hecho ambos mandatarios dialogaron el miércoles, en una conversación de la que Trump destacó los “avances extraordinarios” mientras ayuda a Venezuela “a estabilizarse y recuperarse”. Una de claves de EE.UU. sobre Venezuela es el control “indefinido” sobre las ventas de petróleo.

El republicano dijo que en la conversación con Delcy Rodríguez se habló sobre “el petróleo, los minerales, el comercio y la seguridad nacional”, y destacó: “Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!“.

Mientras que Rodríguez dijo que tuvo una “larga, productiva y cortés conversación telefónica” con Trump, “desarrollada en un marco de respeto mutuo”, en la que abordaron “una agenda de trabajo bilateral” en beneficio de ambos países.

Las tensiones de Donald Trump con la oposición de Venezuela en el proceso de transición política

Hasta el momento Trump excluyó a Machado y al resto de la oposición de Venezuela del proceso de transición, luego de la detención de Maduro. El presidente de Estados Unidos se refirió a la dirigente opositora al chavismo como “una persona muy amable” pero que carece de apoyo y respeto en su país.